ماتيتش: عليك أن تختبئ من مورينيو إذا خسرت

الجمعة، 08 مايو 2020 - 11:33

كتب : FilGoal

ماتيتش

يروي نيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد، واللاعب الأسبق لتشيلسي، كيف تتغير تماما شخصية المدرب جوزيه مورينيو بين الفوز والهزيمة.

نيمانيا ماتيتش

النادي : مانشستر يونايتد

وقال الصربي في حوار مع Football Beyond Borders عبر بث حي في إنستجرام:"الأمر يعتمد على النتيجة".

وواصل "لو فزت، يكون أفضل شخص على الإطلاق. لكن إذا خسرت، تختبئ منه في التدريبات. إنه مدرب رائع".

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عمل ماتيتش (31 عاما) مع مورينيو في تشيلسي على مدار موسم ونصف تقريبا، فاز مع "سبيشال وان" بالدوري في موسم 2014-2015.

وانتقل ماتيتش إلى يونايتد في 2017 ومورينيو يقود الفريق، لكن مثلما لم يستمر الأخير طويلا في تشيلسي، رحل البرتغالي عن النادي الإنجليزي في ديسمبر 2018.

وشارك ماتيتش في 22 مباراة بالموسم الحالي مع يونايتد وسجل هدفا وحيدا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

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