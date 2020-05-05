كلوب: صلاح وماني صغيران بما يكفي لقيادة ليفربول لسنوات مقبلة

يرى يورجن كلوب المدير الفني لريال مدريد أن مجموعة اللاعبين الحالية في ليفربول قادرة على قيادة الفريق لعدة سنوات مقبلة دون الحاجة إلى دعم قوي.

وارتبط ليفربول في الفترة الماضية بالثنائي جادون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند وتيمو فيرنر مهاجم آر بي لايبزج في ألمانيا.

وبسؤال كلوب عن إمكانية التعاقد مع هذا الثنائي أكد أن فريقه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين.

وفي حوار له مع قنوات beIN Sports قال كلوب: "أنا راض تماما عن مجموعة اللاعبين الحالية في الفريق".

وأضاف "ساديو ماني صغير بما فيه الكفاية وأيضا محمد صلاح بما يكفي للعطاء مع هذه المجموعة من اللاعبين خلال السنوات القليلة المقبلة".

وواصل "أنا سعيد تماما بهؤلاء اللاعبين ولم أفكر أبدا في ضم آخرين".

المدرب الألماني أكمل "عندما أعمل في فريق يضم مجموعة من اللاعبين مثل الذي أمتلكهم فلا يجب أن أحلم بلاعبين آخرين".

وأتم تصريحاته "سنرى إذا كنا نستطيع في المستقبل الحصول على أحد هذه الأسماء".

ويبلغ النجم المصري محمد صلاح من العمر 27 عاما، بينما يبلغ السنغالي ساديو ماني 28 عاما.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وبعد مرور 29 جولة من المسابقة.

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