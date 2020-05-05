إبراهيم حسن: كيف يترشح أبو ريدة وشوبير لاتحاد الكرة مجددا بعدما تسببا في فضيحة لـ مصر

انتقد إبراهيم حسن إدارة العملية الانتخابية لاختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة.

تساءل إبراهيم حسن "هل التغيير على الورق فقط أم تغيير للأفضل؟، من استقال في المجلس السابق، كيف يترشح مجددا؟ صدمة أفكر بها كثيرا".

وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة "لقد استقال المجلس السابق لفشله، فهي إقالة في شكل استقالة رسمية من أجل الاتحاد الدولي، لكن كلنا نعلم أن الدولة يقظة، وترصد الفشل في كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم والنتائج الفاضحة".

وتابع "كنت في روسيا، وكنا أكثر عددا من جماهير روسيا، الأداء كان (حاجة تكسف)، فالمنافس المنتخب الروسي يضم أسماء مغمورة بعكس مواجهتنا لمنتخبي هولندا بطل أوروبا ومنتخب إنجلترا وإيرلندا في مونديال 1990".

وواصل "لقد تركت الملعب آخر ربع ساعة في مباراة روسيا، كما أن المنتخب السعودي تلاعب بنا، رغم أنه من المفترض أن نتفوق بحكم الاسم والتاريخ والفنيات".

واستطرد مدير الكرة السابق بسموحة "من غير المقبول أن تترشح نفس الوجوه مجددًا، بل طاهر أبو زيد ومحمود طاهر، أعتبرهما من أنقى الشخصيات في المجال (ناس شبعانة)".

وأكد إبراهيم حسن "أتمنى الترشح لاتحاد الكرة، لكن ما يمنعني حبي للعمل في الملعب لمساعدة حسام حسن، أريد أن أخدم بتواجدي في اتحاد الكرة، فلابد من مراعاة الضمير وعدم التربح من العمل العام ومجاملة ناد على حساب آخر وعدم الرعب والخوف من رئيس ناد معين".

وأشار "للأسف الجمعية العمومية هي ما تجبرنا على ظهور نفس الوجوه، نعم مقتنع تماما أن الانتخابات لا تفرز الأفضل خاصة في مجال كرة القدم".

وشدد في ختام تصريحاته في تلك النقطة "مع احترامي للجميع، لا يصح أن يتواجد هاني أبو ريدة وأحمد شوبير مجددًا أو نفس الأسماء، لقد حدث فشل فظيع في تواجدهما، فالخروج من الدور الثاني لكأس الأمم كارثة وفضيحة، بأي وجه تفكر هذه الشخصيات في الترشح مجددا".

وعن استكمال الدوري قال إبراهيم حسن "أنا مع استكمال الدوري، لماذا لا تستكمل البطولة ونحن نلعب بدون جمهور؟".

وأضاف "الأمر ليس كيمياء مع التشديد على الإجراءات الاحترازية من خلال اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، فإنه في يوم المباراة يتواجد في الملعب 300 فردا على الأكثر من لاعبي ومدربي الفريقين والحكام والحراسات الأمنية".

وتابع "كان من الممكن أن نضرب المثل للعالم كله، مصر هي البلد الوحيدة التي يمكن أن تنظم الدوري بتجميع المباريات في محافظتين، لأننا نلعب بدون جمهور".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "إلغاء الدوري يظلم الكثيرين، سواء الأندية أو المدربين أو اللاعبين، ويضيع عليهم حقوقهم المادية".

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