لايف في الجول – دودو الجباس: هذا سبب فشل انتقالي إلى نيوكاسل.. وبيراميدز يستطيع اللحاق بالأهلي

كشف دودو الجباس لاعب بيراميدز أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نيوكاسل الإنجليزي قبل عدة سنوات لكن لم تتم الصفقة بسبب تصريح العمل.

محمد الجباس النادي : بيراميدز

وحل الجباس ضيفا على "لايف في الجول" وتحدث خلاله عن العديد من الأشياء بشأن اقتراب انضمامه للأهلي والزمالك في أحد الفترات، والفارق بين حسن شحاتة و حسام حسن، وتجربة بيراميدز.

وكل ما يلي على لسان دودو الجباس.

الاحتراف وفشل الانتقال إلى نيوكاسل

فضلت الاحتراف على اللعب للأهلي أو الزمالك، بعد ظهوري مع المصري جاءتني عروض لكني آثرت اللعب في أوروبا. المصري رفض انتقالي للأهلي أو الزمالك لكنه وافق على انتقالي خارج مصر.

حصلت على المركز الثاني في مسابقة على مستوى الوطن العربي وانتقلت بسببها لأقضي فترة معايشة مع نادي نيوكاسل يونايتد. أراد الفريق التعاقد معي بعد ذلك، لكن تعطل الأمر بسبب تصريح العمل.

اللاعبون الذين انتقلوا إلى أوروبا في سن صغيرة تأقلموا بسهولة، بعكس من ينتقل إلى فريق أوروبي وهو كبير في السن. غالبية من رحل متأخرا لم يتأقلم، لكن من سافر مبكرا نجح.

كنت قريبا من الأهلي والزمالك وأنا لاعب في وادي دجلة، لكن الأخير كان يريد المنافسة ورفض رحيلي. جلست مع مسؤولي الناديين واتفقنا على كل شيء. الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر، لكني حاليا في فريق كبير، بالنسبة لي حققت طموحي بالوجود في بيراميدز وسط كوكبة من النجوم.

"بيراميدز يستطيع اللحاق بالأهلي"

أي لاعب يحتاج شهرا على الأقل كفترة إعداد إذا تقرر عودة الدوري.

لماذا تتباين نتائج بيراميدز بين الدوري والكونفدرالية؟ لاعبون كثر انضموا إلى بيراميدز في الموسم الحالي، منهم من لديه خبرات كبيرة. احتجنا فترة لنتأقلم مع بعضنا البعض، ولم نخض فترة إعداد كافية قبل بداية الموسم.

إضافة إلى ضغط المباريات، والمدرب السابق سيباستيان ديسابر كان يغير أسلوب اللعب كثيرا.

الخسارة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر كانت أصعب من الدوري، لأننا خسرنا بطولة.

بيراميدز لديه أفضل قائمة لاعبين في مصر، لا يقل عن الأهلي أو الزمالك إن لم يكن أفضل. نحن الفريق الوحيد الذي لديه أكثر من لاعب مميز في كل مركز. التجديد لعبد الله السعيد، التعاقد مع أحمد فتحي، كل هذا يؤشر إلى أن بيراميدز يريد تحقيق شيئا في الكرة المصرية.

بيراميدز لديه فرصة للحاق بالأهلي إذا استؤنف الدوري، سنظل منافسين على الدوري حتى النهاية. بيراميدز يهدف للفوز بالدوري، وإن لم يستطع ذلك فلابد أن يتأهل لدوري أبطال إفريقيا.

عبد الله السعيد ذكي جدا وهادئ، أي مشكلة في الفريق يحاول حلها، كل اللاعبين يحترمونه، كقائد للفريق يسعى دائما لمصلحة النادي والكل ينصت إليه. في الملعب يصنع الفارق ولديه تأثير كبير على اللاعبين، سواء في المباريات أو في غرفة الملابس.

الفارق بين حسن شحاتة وحسام حسن

المنافسة كانت قوية في منتخب مصر حين التحقت بالفريق، كنت موجودا في تصفيات كأس العالم 2010. بعد مباراة زامبيا تعرضت لإصابة غبت على إثرها 4 أشهر ولم أشارك في مباراة الجزائر التي فزنا بها. ولذلك بعد فترة ابتعدت ولم أكن موجودا في كأس إفريقيا 2010.

ما يميز حسن شحاتة التعامل النفسي الجيد مع اللاعبين، منح الحرية لهم في الملعب، يزيح الضغوط من عليهم. قال لي قبل أن أشارك في مباراة رواندا في تصفيات المونديال: العب زي ما كنت بتلعب في التدريب وسيبك من إن ده ماتش في تصفيات كاس عالم.

اللعب ضد المصري إحساس غريب، لكن الحمد لله علاقتي جيدة بجمهور بورسعيد لذلك لا توجد مشكلة. لم أحتفل بهدفي في المصري مع بيراميدز. لذلك ألعب وأنا مرتاح حين أواجه المصري سواء في بيراميدز أو مع وادي دجلة.

حسام حسن تشعر أنه مناسب للنادي المصري، الكل يقاتل من أجل النادي في وجود حسام حسن، وهذه شخصيته. شغفه وحماسه يجعل الجمهور يحبه بغض النظر عن النتائج.

أزمة المهاجم وأفضل لاعب في مصر

لدينا مشكلة في مركز المهاجم في مصر لأن هناك فارق بين الجيل القديم والجيل الحالي، لم يحدث تواصل أجيال، كان في السابق حسام حسن وميدو وعماد متعب وعمرو زكي، من جاء بعدهم كانوا أقل في الإمكانيات.

أفضل لاعب في الجيل الحالي هو محمد صلاح دون شك، وصل إلى مكانة لم يبلغها ولن يبلغها أحد. الجيل القديم كان به العديد من اللاعبين الرائعين، لكني سأختار عصام الحضري ومحمد أبو تريكة.

لا أخطط لنهاية مشواري في المصري، قد يحدث ذلك. أنا سعيد حاليا في بيراميدز. طموحي أن أستمر لأطول وقت ممكن في الملاعب. النادي المصري بيتي لكني لا أعرف ماذا سيحدث.

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