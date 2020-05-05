إبراهيم حسن: عاشور ليس مشلولا لتطالبه إدارة الأهلي بالاعتزال.. وتسوبيل كان عنصريا

تحفظ إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بنادي سموحة على سياسة إدارة الأهلي في التعامل مع أحمد فتحي وحسام عاشور بشأن التفاوض معهما لتجديد التعاقد أو الاستغناء عنهما.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

صرح إبراهيم عبر إذاعة الشباب والرياضة "أحترم أحمد فتحي منذ كان لاعبا بالإسماعيلي، لأنه يلعب برجولة ولديه هدف منذ صغره، ويجيد اللعب في أكثر من مركز وإمكانياته هائلة".

وأضاف "بعيدا عن العاطفة، فتحي ليس ابن النادي الأهلي، مثل كريستيانو رونالدو نجم كبير ولكن لن يكون محسوبا بأنه قطعة من قلب ريال مدريد مثل راؤول جونزاليس، فلا يصح أن يصنف لاعبا بأنه أسطورة النادي وهو منضم للفريق عمره 27 سنة".

وتابع "فتحي محترف مثل عبد الله السعيد، لا يهمه الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.. لقد انتقل السعيد إلى الأهلي عندما كنا نقود الجهاز الفني للإسماعيلي".

وأشار "لقد تمت الصفقة بفيلم وسيناريو متفق عليه بإلقاء القميص في الملعب أثناء مباراة ودية، وكانت هناك سيارة تنتظره في الرحاب وغيرها من الأمور".

والتمس إبراهيم حسن العذر لأحمد فتحي بشأن قراره بالانتقال إلى بيراميدز، قائلا "20 مليون في الموسم راتب خيالي، كما أنه في آخر موسمين تراجع معدل مشاركته مع الأهلي، ومحمد هاني لاعب شاب وهائل.. إذن الأمر ليس أزمة".

في المقابل قال إبراهيم حسن "عاشور تعرض لظلم لأنه قائد الأهلي وابن النادي، ولم يجد من إدارة الأهلي نفس الاهتمام الذي ناله أحمد فتحي، رغم أن عاشور أصغر سنا، فهو ليس مشلولا ليطالبونه بالاعتزال".

واستطرد "رأيي أن حسام عاشور كان بإمكانه البقاء لموسم آخر، فهو تطور كثيرا في السنوات الأخيرة، وتواجده لن يمثل مشكلة".

وبسؤاله أن ريني فايلر مدرب الأهلي يفرض شخصيته بقوة في قرار الاستغناء عن حسام عاشور، رد إبراهيم حسن "ريني فايلر شخصية جميلة، ويحظى بقبول جماهيري بخلاف عمله الرائع".

وأتم تصريحاته "أما راينر تسوبيل فهو من أسوأ المدربين في حياتي، لأنه عنصري بشكل فظيع، وهو السبب الرئيسي في رحيلنا عن الأهلي، فهو مدرب قد يتسبب في كرهك لكرة القدم بعكس مدربين ألمان آخرين مثل راينر هولمان وديتريش فايتسا".

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

أجانب منسيون.. حوار في الجول – ماكيدا: عودة مباراة الأهلي والمصري كانت أهم مما تحدث عنه جاريدو

سكاي: رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل اجتماعها الطارئ لما بعد مؤتمر رئيس مجلس الوزراء

حوار في الجول – لاعب منتخب غانا السابق يسترجع ذكرياته العديدة مع مصر ومونديال 2010

صفقات سقطت سهوا – أكويلاني إلى ليفربول ويوفنتوس.. موهبة رائعة أوقفتها الإصابات

بعد إعلان وفاته بـ4 سنوات.. لاعب شالكه السابق حي يرزق وزوجته متهمة بالاحتيال