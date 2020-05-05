حالات تحكيمية نادرة – ماذا لو غير الحكم اتجاه الكرة أو تسبب في هدف 

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 15:30

كتب : آلاء عُمر

سلسلة حالات تحكيمية نادرة

ماذا لو اصطدمت الكرة بالحكم ودخلت المرمى؟ هل تحتسب الكرة هدفا؟

ماذا لو اصطدمت الكرة بالحكم وغيرت اتجاهها؟ ماذا لو غيرت اتجاه هجمة أو استحواذ فريق؟

جمال الغندور الحكم الدولي السابق، وضمن سلسلة (حالات تحكيمية نادرة)، يكشف القرار الصحيح لـFilGoal.com في هذه الحالة.

أخبار متعلقة
حالات تحكيمية نادرة - ماذا يحدث للإنذار الثاني بعد المبالغة في الاحتفال بهدف ألغاه VAR حالات تحكيمية نادرة - ما قرار الحكم إذا رفض أحد اللاعبين الخروج رغم استبداله؟ حالات تحكيمية نادرة - ماذا لو أصيب الحكم وتواصل اللعب ليسجل أحد الفريقين هدفا؟

شاهد الحلقة من هنا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

أجانب منسيون.. حوار في الجول – ماكيدا: عودة مباراة الأهلي والمصري كانت أهم مما تحدث عنه جاريدو

سكاي: رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل اجتماعها الطارئ لما بعد مؤتمر رئيس مجلس الوزراء

حوار في الجول – لاعب منتخب غانا السابق يسترجع ذكرياته العديدة مع مصر ومونديال 2010

صفقات سقطت سهوا – أكويلاني إلى ليفربول ويوفنتوس.. موهبة رائعة أوقفتها الإصابات

بعد إعلان وفاته بـ4 سنوات.. لاعب شالكه السابق حي يرزق وزوجته متهمة بالاحتيال

في الدوري في إنجلترا حالات تحكيمية نادرة خليك في البيت
نرشح لكم
أخر الأخبار
صُناع كرة القدم – أنا شريف حسن وهكذا تأتي ملايين الدولارات من صناعة التسويق الرقمي 6 دقيقة | إفريقيا
إيبار في بيان رسمي: قلقون من التسبب في موجة جديدة من تفشي الفيروس 28 دقيقة | أوروبا
إبراهيم حسن: عاشور ليس مشلولا لتطالبه إدارة الأهلي بالاعتزال.. وتسوبيل كان عنصريا 29 دقيقة | مصر
إبراهيم حسن: كيف يترشح أبو ريدة وشوبير لاتحاد الكرة مجددا بعدما تسببا في فضيحة لـ مصر 40 دقيقة | مصر
اختفوا في ظروف غامضة - عادل فتحي.. صاحب رميات التماس الكارثية الذي طلبه جوزيه وضمه بشير لـ الزمالك ساعة | تقرير في الجول
حالات تحكيمية نادرة – ماذا لو غير الحكم اتجاه الكرة أو تسبب في هدف  ساعة | الدوري المصري
تقرير: الاتفاق تم.. برشلونة سيحصل على لاوتارو ساعة | أوروبا
نادي ألماني يعلن دخول كامل طاقمه في حجر صحي بعد اكتشاف حالة مصابة بكورونا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 3 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك 4 الجنايني: إعطاء اللقب للمتصدر وإلغاء الدوري؟ بدأنا بشروط ونرغب في استكمالها
قد ينال إعجابك