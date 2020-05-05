حالات تحكيمية نادرة – ماذا لو غير الحكم اتجاه الكرة أو تسبب في هدف 

ماذا لو اصطدمت الكرة بالحكم ودخلت المرمى؟ هل تحتسب الكرة هدفا؟

ماذا لو اصطدمت الكرة بالحكم وغيرت اتجاهها؟ ماذا لو غيرت اتجاه هجمة أو استحواذ فريق؟

جمال الغندور الحكم الدولي السابق، وضمن سلسلة (حالات تحكيمية نادرة)، يكشف القرار الصحيح لـFilGoal.com في هذه الحالة.

شاهد الحلقة من هنا.

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