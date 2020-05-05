اختفوا في ظروف غامضة - عادل فتحي.. صاحب رميات التماس الكارثية الذي طلبه جوزيه وضمه بشير لـ الزمالك

رمية تماس جعلته يرحل من الزمالك، وأخرى كتبت نهاية مسيرته مع بتروجت قبل أن يتنقل بين عدة أندية ثم يعتزل كرة القدم.

ظهير أيمن ومن أهم أدوارك داخل الملعب تنفيذ رميات التماس، ولكن من بين مئات رميات التماس الذي نفذها كان هناك رمتين لن ينساهم.

عادل فتحي.. الظهير الأيمن السابق للزمالك الذي انتهى مشواره مع الفريق الأبيض بسبب رمية تماس.

اختفوا في ظروف غامضة.. سلسلة يقدمها لكم FilGoal.com يوميا في شهر رمضان عن مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك الذين انضموا لقطبي الكرة المصرية ولم يحالفهم الحظ في المشاركة، وبعد الرحيل اختفوا تماما عن أعين جماهير كرة القدم في مصر.

ليعود FilGoal.com ويلقي عليهم الضوء ويسرد لكم قصتهم مع كرة القدم وأين اختفوا بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك وأين هم الآن.

وضيف هذه الحلقة هو عادل فتحي ظهير أيمن الزمالك السابق.

وتواصل FilGoal.com مع عادل فتحي للحديث معه عن كواليس انضمامه للزمالك والفترة التي قضاها بين جدران القلعة البيضاء وأين اختفى بعد رحيله.

وكل ما يلي جاء على لسان عادل فتحي في حواره مع FilGoal.com.

البداية

"بدأت مسيرتي الكروية من نادي الاتصالات ولعبت له منذ سنة الرابعة عشر ثم رحلت إلى إنبي وعمري 20 سنة ولعبت معهم 7 مواسم".

"وفي الموسم الأخير مع إنبي حدثت مفاوضات بيني وبين الأهلي عن طريق حسام البدري بطلب من البرتغالي مانويل جوزيه الذي قال لهم أريد اللاعب رقم 20 في إنبي".

"وكان يتحدث مع البدري بشكل مستمر بعد كل مباراة ويؤكد لي أنني سأنضم للأهلي بنهاية الموسم، ولكن عندما تحدث النادي الأحمر مع إدارة إنبي لضمي أنا وزميلي في الفريق هاني عبد الله رفض طه بصري رحمة الله عليه وقال إن هذا الثنائي هو أساس قوام الفريق".

"ليغير الأهلي وجهته وبشكل مفاجئ يتعاقد مع إسلام الشاطر ليصبح هو الظهير الأيمن الأساسي في الفريق الأحمر".

"وبعد موسم جدد الأهلي طلبه من إنبي لضمي ولكن تحدث معي بشير التابعي من تركيا وهو صديق مقرب لي وأخبرني برغبة الزمالك في التعاقد معي وأقنعني بعدم الانضمام للفريق الأحمر".

"ذهبت إلى مكتب مرتضى منصور وجلست معه في حضور ثيو بوكير المدير الفني للفريق وفاروق جعفر وانتهت الجلسة بعد توقيعي على العقود وكنت في منتهى السعادة".

"وتفاوض الزمالك مع إنبي وعرض مليون جنيه لضمي، لكن إنبي طلب مليون و250 ألف جنيه وتحملت الفارق من جيبي الخاص للانضمام للقلعة البيضاء وكنت أشعر براحة نفسية كبيرة".

"لعبت أول مباراة مع بوكير ضد النجم الساحلي في بطولة إفريقيا وقدمت أداء جيد".

نهاية الرحلة مع الزمالك بسبب رمية تماس

"رحل بوكير وتولى فاروق جعفر مهمة تدريب الزمالك وكنت أشارك معه بشكل طبيعي إلى أن جاء لقاء الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2005".

"نفذت رمية تماس بشكل خاطئ وحصل لاعبو الأهلي على الكرة ثم وصلت إلى عماد متعب الذي سجل الهدف الأول".

"تحدث معي فاروق جعفر وقالي لي إن رمية التماس ارتدت بهدف علينا وأخطأت في الرد عليه بطريقة غير لائقة، ومن بعدها أصبحت جليسا لمقاعد البدلاء".

"رحل فاروق جعفر وجاء بعده البرتغالي مانويل كاجودا وشاركت معه في فترة الإعداد في منتصف الموسم ولكن مع بداية الدور الثاني لم أشارك وأصبح يعتمد على يوسف حمدي في مركز الظهير الأيمن".

"وقتها علمت أن فرصتي أصبعت صعبة في الاستمرار مع الزمالك وجلس معي أحمد رمزي وطلب مني فتح صفحة جديدة ولكني رفضت وقررت الرحيل".

"وبعد نهاية الموسم رحلت بشكل ودي وانتقلت إلى بتروجت مع مختار مختار ولكن حدثت خلافات بيني وبيني وأرى أنه لا يحب لاعبي الزمالك".

رمية تماس كارثية

"في إحدى المباريات مع بتروجت كنا نواجه أسمنت السويس في الدوري وكنت أنفذ رمية تماس ولا يوجد لاعب أمامي من زملائي يصلح لأرسل له الكرة، لكن الكابتن مختار كان يقف على الخط ويطلب مني بشكل ملح ومستمر (العب العب العب بسرعة) وأنا لا أجد أي لاعب لأعطيه الكرة".

"نظرت خلفي وجدت إداري الفريق بجانب مقاعد البدلاء فلعبت له الكرة خارج الملعب وذهبت بعيدا، نظر إلى مختار مختار وقال (ده أكيد مجنون مش طبيعي)".

"أكملت اللقاء بشكل طبيعي ولكنت خرجت في النهاية مصابا بشد في العضلة الخلفية".

"رحلت في منتصف الموسم عن بتروجت وانتقلت إلى الاتصالات مع طارق يحيى وقدمت أفضل فترات مسيرتي الكروية مثلما كنت في إنبي مع الراحل طه بصري وكنت أيضا هداف الفريق وساهمت في استمراره في الدوري، وبعد موسم ونصف انتقلت إلى الاتحاد السكندري مع طه بصري أيضا".

"وأخيرا عدت إلى الاتصالات مع حسام حسن واعتزلت معهم مثلما بدأت مسيرتي الكروية معهم".

بعد الاعتزال وسر الاختفاء

"أمتلك أعمال خاصة بي بعيدة عن مجال كرة القدم منذ فترة طويلة ولا يتحدث معي الإعلام على عكس عندما كنت لاعبا وهذا أمر غريب ليس له تفسير بالنسبة لي".

"وحاليا أعمل مشرف في اللجنة الفنية بقطاع الناشئين بنادي الزمالك وأشكر مجلس الإدارة متمثلا في مرتضى منصور رئيس النادي الذي يحرص على تواجد جميع أبناء القلعة البيضاء للعمل داخل النادي الذي نحبه ونعشقه ومستعد لخدمته في أي منصب".

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