الكونغو تلغي الدوري وتتوج أوتوهو بطلا

قرر الاتحاد الكونغولي لكرة القدم إلغاء الموسم الحالي من الدوري المحلي وإعلان نادي أوتوهو بطلا للمسابقة.

وأعلن الاتحاد إلغاء الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية والصعود إلى دوري الدرجة الأولى ومنح أوتوهو اللقب في ظل تصدره لترتيب الدوري بفارق 12 نقطة عن ديباليز قبل آخر 4 جولات.

وبذلك تنضم الكونغو إلى دول إفريقية أعلنت إلغاء بطولاتها المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا، وهي غينيا وكينيا وموريشيوس وأنجولا وبوركينا فاسو وإثيوبيا وليبيريا والنيجر.

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وسيشارك أوتوهو، الذي توج باللقب للموسم الثالث على التوالي، في دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.

ولا تزال دول أخرى تحاول استئناف مسابقاتها وتسعى لتطبيق إجراءات طبية تضمن سلامة الأفراد.

وفي أوروبا، ألغت بلجيكا وهولندا وفرنسا بطولاتها المحلية، بينما في إسبانيا وإيطاليا عادت الأندية للتدريبات الجماعية تمهيدا لاستئناف المباريات.

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