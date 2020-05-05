النيجر تلغي الدوري وترتيب الموسم الماضي يحدد المتأهلين لبطولتي إفريقيا

أعلن اتحاد كرة القدم في النيجر إلغاء الموسم الحالي من الدوري بعد توقفه منذ فترة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وألغى الاتحاد الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية والصعود إلى الدرجة الأولى ولم يحدد بطلا للبطولة.

وقال في بيان رسمي إن ترتيب الموسم الماضي من الدوري والكأس هو الذي سيحدد الناديين المتأهلين لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وبذلك سيشارك سونيدب في دوري أبطال إفريقيا 2020-2021 بينما يلعب جندرماري في الموسم المقبل من الكونفدرالية.

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وبذلك تنضم النيجر إلى دول إفريقية أعلنت إلغاء بطولاتها المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا، وهي غينيا وكينيا وموريشيوس وأنجولا وبوركينا فاسو وإثيوبيا وليبيريا.

ولا تزال دول أخرى تحاول استئناف مسابقاتها وتسعى لتطبيق إجراءات طبية تضمن سلامة الأفراد.

وفي أوروبا، ألغت بلجيكا وهولندا وفرنسا بطولاتها المحلية، بينما في إسبانيا وإيطاليا عادت الأندية للتدريبات الجماعية تمهيدا لاستئناف المباريات.

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