سكاي: رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل اجتماعها الطارئ لما بعد مؤتمر رئيس مجلس الوزراء

أجلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز موعد اجتماعها الطارئ لمناقشة استئناف الموسم الجاري، ليصبح يوم الإثنين المقبل بدلا من يوم الجمعة، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وقال التقرير إن مسؤولي الرابطة والمساهمين قرروا تأجيل الاجتماع لكي يصبح لديهم وقتا كافيا للتفكير بعد مؤتمر الحكومة البريطانية.

ويتحدث بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني للإعلام في مؤتمر صحفي يوم الأحد ينتوي من خلاله الكشف عما وصفه بـ"خريطة الطريق" وكيف ينوي أن يفتح عددا من الأجزاء الاقتصادية في المملكة البريطانية بعد الإغلاق التام.

وتأمل أندية الدوري الممتاز أن تعود للتدريبات في الأسبوع الثالث من شهر مايو المقبل قبل العودة المتحملة لخوض المباريات في منتصف شهر يونيو.

وسجلت بريطانيا حتى الآن 190 ألف و540 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بجانب 28 ألفا و734 حالة وفاة.

وتشهد خطة الدوري الإنجليزي الممتاز عثرة كبيرة بعدم موافقة أكثر من 8 أندية على مقترح اللعب على ملاعب محايدة فيما تبقى من مواجهات. (طالع التفاصيل)

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