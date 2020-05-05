سكاي: رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل اجتماعها الطارئ لما بعد مؤتمر رئيس مجلس الوزراء

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 14:51

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أجلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز موعد اجتماعها الطارئ لمناقشة استئناف الموسم الجاري، ليصبح يوم الإثنين المقبل بدلا من يوم الجمعة، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وقال التقرير إن مسؤولي الرابطة والمساهمين قرروا تأجيل الاجتماع لكي يصبح لديهم وقتا كافيا للتفكير بعد مؤتمر الحكومة البريطانية.

ويتحدث بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني للإعلام في مؤتمر صحفي يوم الأحد ينتوي من خلاله الكشف عما وصفه بـ"خريطة الطريق" وكيف ينوي أن يفتح عددا من الأجزاء الاقتصادية في المملكة البريطانية بعد الإغلاق التام.

أخبار متعلقة
ميرور: رابطة الدوري الإنجليزي تنفي مناقشة فكرة تقليص وقت المباريات رئيس رابطة اللاعبين المحترفين يطرح فكرة تقليل وقت المباريات قبل استئناف الدوري الإنجليزي ميرور: حرب أهلية في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب عودة المسابقة

وتأمل أندية الدوري الممتاز أن تعود للتدريبات في الأسبوع الثالث من شهر مايو المقبل قبل العودة المتحملة لخوض المباريات في منتصف شهر يونيو.

وسجلت بريطانيا حتى الآن 190 ألف و540 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بجانب 28 ألفا و734 حالة وفاة.

وتشهد خطة الدوري الإنجليزي الممتاز عثرة كبيرة بعدم موافقة أكثر من 8 أندية على مقترح اللعب على ملاعب محايدة فيما تبقى من مواجهات. (طالع التفاصيل)

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

مازيمبي يرد عبر في الجول على تقارير عرض الأهلي لضم موليكا

وكيله: قيمة باهر المحمدي لن تقل عن 200 مليون جنيه

تحت الأضواء – نادر السيد يفتح النار على أحمد ناجي والحضري

الرجل الثاني – ثلاثية يوسف في الأهلي

المهدي سليمان: كنت سأصبح حارس مصر الأساسي لو لعبت للأهلي أو الزمالك.. وتصرفات ناجي غريبة

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
نادي ألماني يعلن دخول كامل طاقمه في حجر صحي بعد اكتشاف حالة مصابة بكورونا 10 دقيقة | أوروبا
أجانب منسيون.. حوار في الجول – ماكيدا: عودة مباراة الأهلي والمصري كانت أهم مما تحدث عنه جاريدو 22 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل اجتماعها الطارئ لما بعد مؤتمر رئيس مجلس الوزراء 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: أحداد يبلغ الزمالك برغبته في البقاء بـ الرجاء 35 دقيقة | مصر
رئيس رابطة الكرة محذرا بريمييرليج: إما تأهل 3 أندية للدوري الممتاز أو نتجه للقضاء 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميرور: رابطة الدوري الإنجليزي تنفي مناقشة فكرة تقليص وقت المباريات ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إعلان وفاته بـ4 سنوات.. لاعب شالكه السابق حي يرزق وزوجته متهمة بالاحتيال ساعة | أوروبا
حوار في الجول – لاعب منتخب غانا السابق يسترجع ذكرياته العديدة مع مصر ومونديال 2010 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 3 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك 4 الجنايني: إعطاء اللقب للمتصدر وإلغاء الدوري؟ بدأنا بشروط ونرغب في استكمالها
قد ينال إعجابك