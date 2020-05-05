رئيس رابطة الكرة محذرا بريمييرليج: إما تأهل 3 أندية للدوري الممتاز أو نتجه للقضاء

يبدو ان الحرب مازالت قائمة بين الأطراف المعنية بإدارة كرة القدم في إنجلترا، هذه المرة تأتي الهجمة من جهة ريك باري رئيس رابطة الكرة الإنجليزية.

باري حذر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز من ضرورة تأهل 3 أندية من بطولة التشامبيونشيب إلى الدوري الممتاز وعدم إلغاء الصعود، مشددا على أن محامي الدوري جاهزون لـ"جعلهم أغنياء".

وصرح باري حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "نتوقع أن يتم تصعيد أنيدة من التشامبيونشيب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعلم موقفنا جيدا من هذا الأمر".

وواصل "الرابطة أيضا تتوقع هبوط 3 أندية".

وأكمل "ماذا لو غيرت الرابطة الموقف؟ محامونا جاهزون لكي نصبح أثرياء جميعا إن حدث ذلك الأمر، سيكون هناك عدد من الأندية الغاضبة في بطولتنا".

وتابع "الإجابة الآمنة هي أن الوضع سيصبح فوضويا للغاية، توقعاتنا هي أنه سيتم تصعيد 3 أندية من التشامبيونشيب للدوري الممتاز".

وأتم "اللعب على ملاعب محايدة؟ نفضل أن نلعب على 71 ملعبا لدينا، لا نفكر أن هناك حجة واحدة مرجحة فوق الجميع أو بوجود احتمالية تعجب الجماهير والقائمين على الأمر".

وكانت أكثر من 8 أندية من الدوري الممتاز قد كونت لوبي فيما بينها لمواجهة فكرة اللعب على ملاعب محايدة بسبب صراع الهبوط. (طالع التفاصيل)

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