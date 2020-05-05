إثيوبيا وليبيريا يلغيان الموسم المحلي دون تحديد بطل أو هابطين

قررت اتحاد الكرة في إثيوبيا إلغاء الموسم المحلي دون تحديد بطل أو هابطين، نفس القرار الذي اتخذته ليبيريا.

وأضافت تقارير صحفية في إثيوبيا أبرزها من موقع "هاتريك سبورت" أن الاتحاد لن يقدم مشاركين في بطولتي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للموسم المقبل.

وسجلت إثيوبيا 145 حالة مريضة بفيروس كورونا، مع وفاة 4 أشخاص.

أما ليبيريا فسجلت 166 حالة مع وفاة 18 شخصا.

وقبل التوقف، لعبت إثيوبيا 17 جولة من أصل 30 مع تصدر نادي فاسيل كينيما لجدول الترتيب بـ30 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ميكيلي إنديرتا.

أما ليبيريا فلعبت 13 جولة من أصل 24، مع تصدر مايتي بارول بـ23 نقطة بفارق نقطة عن بي إي إيه ماونتين.

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