الإسماعيلي يعلن التجديد مع محمد الشامي لـ3 مواسم إضافية

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 11:36

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي يحتفل بهدف الإسماعيلي في الاتحاد السكندري

أعلن إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي تجديد عقد مهاجمه محمد الشامي لمدة 3 مواسم مع الفريق، وسيستمر اللاعب مع الدراويش حتى نهاية موسم 2023-2024.

محمد الشامي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

تعاقد الشامي مع الدراويش ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وكان الإسماعيلي قد أبدى رغبة في تجديد تعاقد اللاعب، في حين أن محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للفريق، قال إن اللاعب رحب بتجديد التعاقد.

وكان رئيس الإسماعيلي قد قال في وقت سابق إنه حصل على موافقة فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق على تجديد تعاقده بعد العودة من تونس.

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وانضم الشامي إلى الإسماعيلي قادما من الزمالك في صيف 2018.

وشارك الشامي خلال الموسم الجاري مع الدراويش في 18 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن استمرار تعليق النشاط في الموسم الجاري حتى منتصف شهر مايو الجاري للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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