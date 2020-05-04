تقرير تونسي: اقتراب أزمة حبس النقاز من الحل بعد تدخل رئيس النجم

كشفت إذاعة موزاييك التونسية اقتراب أزمة حبس حمدي النقاز من الحل، وذلك بعد تدخل رئيس النجم الساحلي.

وقام الشخص الذي اعتدى عليه النقاز، بإسقاط الدعوى القضائية ضد اللاعب.

وجاء قرار الموظف العمومي بعد اجتماع مع رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي، وكذلك أنيس بن ميم وكيل النقاز، وفقا للإذاعة التونسية.

وعلى إثر إسقاط الدعوى، قام محامي النقاز باستئناف الحكم في انتظار تعيين الموعد الجديد للجلسة التي قد تشهد الإفراج عن النقاز.

وحُكم على النقاز بالسجن لمدة 4 أشهر مع تغريمه 100 دينار تونسي بعد تعرضه بقول غير لائق لموظف عمومي استوقفه أثناء قيادة سيارته خلال حظر التجوال. (طالع التفاصيل)

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي، ويحصل على حكم من الاتحاد الدولي.

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