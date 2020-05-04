المصري لـ ف الجول: الأفضل إلغاء الدوري.. موقفنا لن يتغير إلا إذا

يرى محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري إنه من الأفضل إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال نائب رئيس المصري: "من الصعب عودة النشاط الكروي في الوقت الحالي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "من يملك تحمل مسؤولية إصابة أحد عناصر كرة القدم بفيروس كورونا؟".

وتابع "الأفضل إلغاء بطولة الدوري لحين نهاية أزمة كورونا، والتخطيط لبدء مسابقة قوية بضوابط صحية".

وكشف "سمير حلبية -رئيس المصري- سيحضر اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة يوم الثلاثاء بخصوص مصير الدوري".

وأشار "موقفنا لن يتغير إلا بقرار الدولة. إذا قررت الحكومة استئناف مسابقة الدوري وعودة النشاط، سنلتزم بالقرار".

وأكمل حديثه قائلا: "سنلتزم بقرار الحكومة إذا قررت استكمال الدوري، وسندعم القرارت".

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

قبل توقف المسابقة، جمع المصري 20 نقطة في المركز العاشر من 16 مباراة.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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