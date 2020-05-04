اتحاد الكرة يرد على كاف بخصوص مصير النشاط الرياضي في مصر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا إلى نظيره الاتحاد الإفريقي "كاف" للرد على استفسار الأخير بخصوص مصير المسابقات المحلية.

وأوضح الاتحاد المصري في رده على كاف "أنه ينتظر موقف الحكومة المصرية فيما يتعلق باستئناف النشاط الرياضي، على اعتبار أن إيقافه مؤقتا جاء ضمن حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا".

الاتحاد الإفريقي خاطب الاتحاد المصري في وقت سابق للاستفسار عن مصير بطولة الدوري المصري. (طالع التفاصيل).

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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