مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف خاطبنا حول مواعيد عودة النشاط لهذا السبب

كشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة المصري عن وصول خطاب من نظيره الإفريقي (كاف) بشأن مواعيد عودة النشاط الكروي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "كاف خاطب الاتحادات الأهلية ليستفسر عن خطط عودة النشاط في كل منها".

وأردف "خطوة كاف تأتي لكي يستطيع هو بدوره تحديد مواعيد مباريات بطولتي الأندية، ومواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا وكأس العالم، بناء عليها".

وأكد "علينا إرسال رد لكاف في هذا الأمر بخطتنا خلال الأسبوع الأول من شهر مايو".

ويشارك الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يقابلا الوداد والرجاء المغربيين على الترتيب، أما بيراميدز فيواجه هوريا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، البطولتين اللتين تم تأجيلهما بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المصدر: "خاطبنا وزارة الرياضة بخطة لعودة النشاط محددة بالموعد والتاريخ، وننتظر ردها".

وأتم "ننتظر رد الدولة في هذا الأمر".

وفي وقت سابق، قال مصدر باتحاد الكرة لـFilGoal.com إن "في التصور الذي أرسله اتحاد الكرة لوزارة الرياضة وضعنا الموعد المقترح بين الأول والـ15 من شهر يوليو المقبل لاستئناف الدوري".

قبل أن يستدرك "لكن الموعد المفضل هو الأول من يوليو بالتحديد لينتهي الدوري بعد شهرين ونصف وننهي مسابقة كأس مصر كذلك".

وأضاف "كل ذلك حتى لا تحدث مشكلة مع الأجندات الدولية والارتباطات القارية للأندية المصرية".

وأتم "فترة الإعداد لكل الفرق ستكون أربعة أسابيع على أن يبدأ الدوري نشاطه بعد ذلك".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن عن خطة اتحاد الكرة لاستكمال الدوري والتي تضمنت مكوث الفرق في مكان معين وإقامة المباريات على عدد محدد من الملاعب مع وجود لجنة طبية لفحص جميع المشاركين. (طالع التفاصيل)

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