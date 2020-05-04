نجم مانشستر يونايتد يطمح لأن يكون مثل إنييستا

الإثنين، 04 مايو 2020 - 12:43

كتب : FilGoal

إنييستا - إسبانيا

يطمح برونو فيرنانديس لاعب وسط مانشستر يونايتد لأن يكون مثل أسطورة برشلونة، أندريس إنييستا.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال فيرنانديس لموقع ناديه الرسمي: "أحببت مشاهدة إنييستا، لأنه مزيج بين اللاعب رقم 8 واللاعب رقم 10، هذا أمر أحب أن أتطور فيه".

فيرنانديس تألق منذ الانضمام ليونايتد من سبورتنج لشبونة، مسجلا 3 أهداف وصانعا 4، كما حصد جائزة لاعب شهر فبراير.

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وأكمل فيرنانديس: "إنه يحب دائما أن تكون الكرة في حوزته، تمريراته دائما بها مخاطرة، أظن أنه كان من الأفضل في العالم. من الصعب أن أفهم كيف أنهى مسيرته دون الحصول على البالون دور".

وأوضح فيرنانديس: "أحب أن أوصف بأنني مقاتل، أحترم خصمي ولكن إن لم أهزمه، سيهزمني".

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