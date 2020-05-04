الجنايني: إعطاء اللقب للمتصدر وإلغاء الدوري؟ بدأنا بشروط ونرغب في استكمالها

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن مصير بطولة الدوري المصري، مشيرا إلى "القرار ليس في يد اتحاد الكرة".

وقال الجنايني: "القرار ليس في يد اتحاد الكرة، بل في يد الدولة المصرية بنسبة 100%".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "وضعنا سيناريوهات عديدة لاستئناف المسابقة وطرحنا كل ذلك في الاجتماع مع وزير الرياضة".

وأجاب الجنايني على سؤال (هل من الممكن إعطاء لقب الدوري للمتصدر -الأهلي- وإلغاء المسابقة؟) قائلا: "بدأنا المسابقة بشروط معينة ونرغب في استكمالها".

وأكمل حديثه قائلا: "وضعنا سيناريوهات عديدة والأيام القليلة المقبلة ستوضح كافة الأمور".

واستمر "الاتحاد الإفريقي خاطبنا لمعرفة مصير المسابقة لتعديل مواعيدهم، ولا أعرف كيف أرد حتى الآن. الرد سيكون يوم 15 مايو المقبل وأعتقد أن القرار النهائي سيكون في هذا الوقت".

وكشف "ضمن السيناريوهات التي وضعناها، سيناريو إقامة البطولة وكأنها بطولة أمم إفريقيا في ملاعب بعينها. على الأندية نسيان فكرة اللعب على أرضها".

وتابع "الملاعب نفسها لابد أن يتوفر فيها بعض الأمور بعينها مثل ملاعب التدريبات والفنادق وتتسع لهذا العدد، ونغلق على الكل في تلك الفترة، لا دخول ولا خروج إلا وقت المباريات".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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