عمرو جمال: مدرب بيدفيست "العنصري" أهانني واشتبك معي.. وكوبر أبكاني أسبوعا

انتقد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش، جافين هانت، مدربه السابق في بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي.

عمرو جمال النادي : طلائع الجيش بيدفيست ويتس

جمال لعب معارا من الأهلي إلى بيدفيست بين أغسطس 2017 ومارس 2018، قبل أن يدخل في مشاكل مع المدرب هانت.

واسترجع جمال ما حدث: "كنت هدافا للفريق وقدتهم للفوز بالكأس، لكن المدرب سبني وأهانني واشتبك معي بالأيدي، أنا دافعت عن نفسي فقط".

وشدد: "كان رجلا عنجهيا وعنصريا، وتصريحاته مستفزة".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "قام بتجميدي بعد أن كنت هداف الفريق، وقال لي: لن أدعك تعود للأهلي ولن تلعب كأس العالم".

وأكمل: "في تلك الفترة وصلني عرض شتوي من روبن كازان، وجدتها فرصة رائعة للعب في روسيا قبل المونديال".

وأوضح: "الأهلي لم يمانع إتمام هذه الخطوة، لكن بيدفيست رفض رحيلي إلا بعد إغلاف باب القيد، ولذا اضطررت إلى اللعب في فنلندا".

احتراف عمرو جمال في جنوب إفريقيا، ثم فنلندا، كان بهدف الاستعداد الجيد لكأس العالم 2018، إلا أنه لم يتواجد في القائمة النهائية التي اختارها هيكتور كوبر حينها، وهي ذكرى حزينة وفقا للاعب الأهلي السابق.

واسترجع عمرو جمال واقعة استبعاده: "اللعب في كأس العالم كان من حقي، لأني خضت كل التصفيات ومبارياتها الصعبة".

وأضاف: "تذاكري كانت جاهزة واسمي كان موجودا، وفجأة استيقظت لأجد نفسي خارج القائمة".

وكشف: "بكيت أسبوعا بعد استبعادي".

وأتم: "أحترم كوبر، لكن قراره ليس مفهوما".

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