محمود وادي: كدت أنضم لـ الزمالك أو الأهلي في 2013

قال محمود وادي مهاجم المصري إنه كاد يلعب في الزمالك قبل سنوات حين تدرب مع الأخير، مشيرا إلى أن الأحداث السياسية حالت دون ارتدائه القميص الأبيض.

محمود وادي النادي : المصري الزمالك

وقال وادي (25 عاما) عبر قناة أون تايم سبورتس:"جئت مصر في 2013 ودخلت نادي الزمالك وتدربت مع قطاع الناشئين وأديت جيدا".

وواصل "كنا في رمضان ذلك الوقت وكنت مضطرا للعودة إلى فلسطين من أجل والدتي على أن أعود إلى مصر رابع أيام العيد".

واستمر "لكن توقف الكرة المصرية مع عدم قدرتي على السفر حال دون إتمام الأمر".

وأتم "في ذلك الوقت تواصل معي مسؤول من الأهلي وعرض علي الذهاب للنادي وقال سنوفر لك شقة لتقطن فيها لكن كان لابد أن أسافر لغزة".

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وانضم وادي، الذي يحمل الجنسية المصرية بجانب الفلسطينية، إلى المصري في صيف 2018.

وشارك في 39 مباراة بالدوري مع الفريق وسجل 9 أهداف وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

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