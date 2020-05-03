كشف أيمن عبد العزيز لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق عن نيته ترك العمل التدريبي والاتجاه نحو العمل العام، وتحديدا العمل في الزمالك، في المستقبل.

وقال أيمن عبد العزيز: "يوما ما سأترشح لرئاسة نادي الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع أون تايم سبورتس "لا أتحدث عن الانتخابات المقبلة، أو بعد المقبلة، ولكنني أتحدث عن المستقبل".

وتابع "أسير خطوة خطوة. لعبت كرة القدم ثم توجهت للتدريب، وبعد ذلك سأتوجه للعمل العام".

وأشار "لا أرغب في الترشح كعضو، بل كرئيس أو كنائب رئيس فقط لا غير".

وأكمل حديثه قائلا: "الله يُطول في عمر مرتضى منصور الذي قام بعمل إنجازات عديدة جدا للنادي لا يقدر أي أحد على إنكارها".

واستكمل "لابد أن يحصل مرتضى منصور على حقه بكل تأكيد بسبب ما فعله لـ الزمالك".

أيمن عبد العزيز صاحب الـ 41 عاما لعب بقميص الزمالك، كما تولى مهمة المدرب المساعد في الجهاز الفني لإيهاب جلال ثم خالد جلال وكريستيان جروس وميليوتين سيريديوفيتش "ميتشو".

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