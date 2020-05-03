8 فرق ترفض استكمال الدوري الإنجليزي لعدم تكافؤ الفرص

رفض نادي برايتون ألبيون فكرة استكمال الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة وفقا للمقترحات التي وضعت لاستئناف النشاط الكروي في إنجلترا.

ونشرت صحيفة تايمز الإنجليزية تصريحات بول باربر المدير التنفيذي لبرايتون قائلا: "إذا استكمل الدوري الإنجليزي وفقا للمقترحات الموضوعة لن يكون هناك تكافؤ فرص".

وأضاف "يريدون استكمال الدوري الإنجليزي في ملاعب محايدة وهذا يجعل فرص جميع الفرق غير متساوية".

من جانبه اعترض أيضا نادي وست هام على فكرة استكمال الدوري الإنجليزي.

وقالت بارونيس برادي نائبة نادي وست هام: "لا أحد يريد اللعب في ملاعب محايدة".

وكشفت الصحيفة أيضا أن هناك 8 فرق من النصف الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينهم وست هام وبرايتون يرفضون فكرة استكمال الدوري الإنجليزي.

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ 13 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وبعد مرور 29 جولة من المسابقة.

بينما يحتل برايتون المركز الـ15 بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط، ويأتي وست هام في المركز الـ16 بالتساوي مع واتفورد وبورنموث أصحاب المركزين الـ17 والـ18 على الترتيب.

ويأتي أستون فيلا في المركز الـ19 وأخيرا نورويتش سيتي.

تم تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 13 مارس بسبب جائحة الفيروس التاجي ولكن من المفهوم أن الأندية الستة السفلية في الدوري الإنجليزي الممتاز تحفظ تحفظات على مشروع ريستارت ، الذي يهدف إلى استئناف المباريات خلف أبواب مغلقة في أماكن محايدة في يونيو.

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