تقرير تركي يكشف رغبة النني بين أرسنال وبيشكتاش

الأحد، 03 مايو 2020 - 16:13

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

كشف تقرير تركي أن محمد النني لاعب بيشكتاش المعار له من أرسنال، يفضل البقاء في تركيا.

وقال تقرير جريدة تاكفيم التركية إن النني منح مسؤولي بيشكتاش الضوء الأخضر للتفاوض مع أرسنال حول بقائه.

وأردف التقرير بأن النني أبلغ مسؤولي ناديه الحالي بأنه سعيد في تركيا، ويحب جماهير الفريق.

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كان النني انضم لأرسنال في 2016 تحت قيادة أرسين فينجر.

ولكن خرج لاعب الوسط المصري من حسابات أوناي إيمري المدير الفني السابق للفريق، لينضم هذا الموسم معارا إلى بيشكتاش التركي.

لاعب الوسط المصري البالغ 27 عاما شارك الموسم الجاري في 28 مباراة وصنع هدفين قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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