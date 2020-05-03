كاف يوضح لـ في الجول حقيقة عودة البطولات الإفريقية أو تغيير ملاعب النهائي.. وفتح الاستبدال

الأحد، 03 مايو 2020 - 16:27

كتب : محمد عبد العظيم

دوري أبطال إفريقيا

أوضحت إدارة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موقف عودة المسابقات الإفريقية في الفترة المقبلة، وإمكانية فتح الاستبدال.

وقال شيهو ديكو عضو إدارة المسابقات في كاف لـ FilGoal.com:"حتى الآن لا يوجد جديد فيما يخص مستقبل البطولات الإفريقية بشكل رسمي".

وأوضح "قررنا من قبل تأجيل مباريات نصف النهائي في دوري الأبطال والكونفدرالية وتأجيل المسابقات الأخرى. نحن ننتظر استقرار الأوضاع في إفريقيا فيما يخص فيروس كورونا ثم سنحدد كل شيء".

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ديكو أتبع "طالبنا من الدول تحديد مستقبل الدوريات لديها حتى تتضح لنا الرؤية. لن نستعجل في اتخاذ أي قرار لأن هدفنا ضمان سلامة الجميع، ولا توجد مواعيد مقترحة حتى الآن لعودة النشاط في البطولات الإفريقية لكن سننتظر ونرى".

وأتم "لم نناقش أي شيء بخصوص اللوائح، سنرى ما سيحدث وبعد ذلك سنقرر".

كانت بعض التقارير المغربية قد أشارت لاحتمالية نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا من الكاميرون إلى المغرب أو رواندا.

يذكر أن ثلاث دول إفريقية حتى الآن، أعلنوا إلغاء الموسم الجاري محليا بسبب فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن في وقت سابق، تجميد مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا في قارة إفريقيا.

مسابقتا دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، كانتا قد وصلا إلى الدور نصف النهائي.

ويمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا، فريقا الأهلي والزمالك. إذ يلعب الأهلي مع الوداد البيضاوي، فيما يلتقي الزمالك مع الرجاء البيضاوي.

ويمثل بيراميدز مصر في الكوندفرالية الإفريقية بعد خروج النادي المصري، ويلتقي بيراميدز مع هورويا كوناكري في نصف النهائي.

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