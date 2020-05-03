أجانب منسيون – حوار في الجول.. بيسيرو: ندمت على الرحيل عن الأهلي

كان جوزيه بيسيرو واحدا من 3 مدربين قادوا الأهلي خلال موسم 2015-2016 الذي استعاد فيه الفريق الأحمر لقب الدوري.

يقدم لكم FilGoal.com جزءا جديدا من سلسلة "أجانب منسيون"، بعدما حاورنا في رمضان الماضي العديد من أبرز اللاعبين الأجانب الذين احترفوا في الدوري المصري، ونحاور في رمضان هذا العام عددا من المدربين الأجانب الذين عملوا في مصر.

بدأ الأهلي الموسم بالفوز بالسوبر تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي، ثم تولى بيسيرو المسؤولية مع انطلاق الدوري ورحل بعد 12 مباراة فقط ليقود بورتو العملاق البرتغالي ليكون منسيا في رحلة استعادة اللقب التي اكتملت مع مارتن يول.

وحقق بيسيرو 8 انتصارات مع الأهلي وتلقى خسارتين واحدة منهما بنتيجة ثقيلة من سموحة 3-0 في ظروف غريبة بعدما اجتمع المئات من أعضاء رابطة أولتراس أهلاوي أمام فندق إقامة لاعبي الأهلي، لمنعهم من الوصول إلى ملعب بتروسبورت تنديدا بعدم حضور الجماهير لمباريات الدوري.

ويسترجع FilGoal.com مع المدرب الحالي لمنتخب فنزويلا ذكرياته في الدوري المصري، أسباب رحيله السريع عن الأهلي وهل كان قريبا من العودة لمصر مجددا.

كيف تعاقد الأهلي معك؟

اتصل بي وكيل اللاعبين محمد العاصي وزميله البرتغالي جواو جونسالفيس، وسألاني إذا كنت مهتما بقبول الذهاب إلى الأهلي.

وبعد إبداء اهتمامي وإنهاء كل المحادثات مع الوكلاء، التقيت بمحمود طاهر رئيس الأهلي.

هل سألت مانويل جوزيه عن الأهلي قبل قبول العرض؟

تحدثت مع مانويل جوزيه عن الأهلي، عن الماضي والحاضر لأعرف النادي جيدا.

رئيس الأهلي قال إن جوزيه مورينيو هو من رشحك للفريق، ما صحة هذه القصة؟

أعلم أن جوزيه مورينيو تلقى اتصالات من الصحافة أو من شخص لا أعرف تحديدا هويته، وأشاد بي وبعملي وقال كلمات جيدة جدا.

هل طلبت من الإدارة قيادة الأهلي ضد الزمالك في مباراة السوبر لتكون أول مباراة لك كما قيل وقتها؟

لا، اتفقت على جميع بنود عقدي مع الأهلي بعد مباراة السوبر ضد الزمالك.

كيف تعاملت مع رفض بعض المشجعين التعاقد معك؟

بشكل طبيعي كما هو الحال في أي أمر يخضع لرأي الناس، في كرة القدم يوجد أشخاص ومشجعون يعجبون بك وأحيانا لا.

ما هي المشاكل التي وجدتها في الفريق، وكيف عملت على حلها؟

كانت أكبر مشكلة عند وصولي هي خسارة الفريق للقب الدوري في الموسم السابق، ولكن مع جودة اللاعبين والنموذج الإيجابي الذي طبقناه، ومع العمل اليومي قمنا بإصلاح الوضع.

ماذا تقصد بإصلاح الوضع؟

كان لدينا أسلوب هجومي للغاية، نلعب بقوة ونرغب في السيطرة على المباراة.

نجحنا في تنفيذ ذلك الفكر بالتدريب، والذي قبله اللاعبون وتأقلموا بشكل جيد.

كيف وجدت التعاقدات الجديدة مثل صالح جمعة وإيفونا وجون أنتوي؟

الثلاثة كانوا لاعبين جيدين، لكن العمل الجماعي كان وسيظل الأهم بالنسبة لي، كما امتلك الفريق الكثير من اللاعبين الجيدين.

العديد من اللاعبين يقولون أنك كنت أفضل مدرب لهم، كيف وجدت العمل معهم؟

كان مستوى منهجنا التدريبي جيدا للغاية وأعطى جميع اللاعبين استجابة ممتازة. ولذلك، استمتعوا كثيرا بطريقتنا في التدريب والمباريات.

وكيف كانت علاقتك بزيزو​​، وهل كان أحد أسباب مغادرتك بسرعة؟

كانت علاقتي مع زيزو دائما جيدة جدا، غادرت فقط لأن بورتو أصر كثيرا على التعاقد معي ودفع الشرط الجزائي في عقدي مع الأهلي.

ماذا حدث في مباراة سموحة وكيف أثرت على عملك؟

لم يكن يجب لعب هذه المباراة في هذه الظروف.

هل ندمت على مغادرة الأهلي بهذه السرعة؟

نعم، كنت أتمنى لو بقيت واحتفلت مع الفريق بلقب الدوري وفزت بدوري الأبطال.

هل تلقيت أي عروض من مصر بعد المغادرة؟

نعم.

ولماذا رفضت العودة؟

لا أريد الحديث عن أسماء الأندية، لكن جاءت بعض العروض في أوقات كنت فيها مرتبطا بعقد مع الفرق التي كنت أعمل معها وبدون خيار المغادرة.

وفي بعض الحالات الأخرى، أجرينا محادثات أكثر، لكننا لم نصل لاتفاق في النهاية.

ما الفرق بين اللاعبين المصريين واللاعبين في الدول التي عملت فيها؟

دربت في 7 دول مختلفة، وفي كل بلد توجد بعض الاختلافات بين اللاعبين.

لكن اللاعبين المصريين لديهم الكثير من المهارة، وعلى استعداد للتعلم والتدريب، وهذا يمكن أن يوفر نجاحا أكبر لفرقهم ومنتخبهم الوطني.

من كان أفضل لاعب في الأهلي معك؟

لا استطيع ان اختار اسما واحدا فقط، لأن كان لدي أكثر من لاعب جيد جدا.

وما هي أفضل مبارياتك في مصر؟

كل المباريات باستثناء مباراة سموحة.

هل لازلت تتابع الدوري المصري؟

نعم بالطبع دائما.

وما هي الاختلافات بين الآن والماضي في الدوري المصري؟

تحتاج كرة القدم المصرية فقط لزيادة الحضور في الملاعب وأن تكون أكثر مشاهدة خارج مصر.

يوجد الكثير من اللاعبين الجيدين للغاية يستطيعون الانتقال إلى فرق أفضل ودوريات أكثر تنافسية.

ولكن، يحتاجون إلى تطوير جميع مجالات القرار الخاصة بكرة القدم، وزيادة نسبة الاحتراف.

يمكن لكرة القدم وينبغي أن تكون مصدر ثروة للبلاد.

هل حاولت التعاقد مع لاعبين مصريين عندما كنت في البرتغال؟

نعم، بعد مغادرة الأهلي اقترحت بعض اللاعبين على المدربين والفرق الأخرى، وكدت أحضر أحد اللاعبين الشباب الموهوبين في الأهلي إلى سبورتنج براجا.

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