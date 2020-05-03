تقرير: رونالدو عالق في ماديرا وغير قادر على السفر لإيطاليا

الأحد، 03 مايو 2020 - 20:45

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - لاتسيو

قالت قناة TVI البرتغالية إن النجم كريستيانو رونالدو غير قادر على السفر إلى تورينو للانضمام لتدريبات فريقه يوفنتوس بسبب عدم السماح لطائرته الخاصة بمغادرة مدريد.

ومفترض أن تنتقل طائرة رونالدو، المقدرة قيمتها بثلاثية مليون جنيه إسترليني، من العاصمة الإسبانية إلى جزيرة ماديرا البرتغالية لتقل اللاعب البالغ عمره 35 عاما.

لكن في ظل توقف حركة الطيران حول العالم، لم يستطع قائد البرتغال السفر حتى الآن إلى إيطاليا.

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وأعطت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر للرياضيين باستئناف التدريبات، مما جعل أندية الكالتشيو تطالب لاعبيها بالانتظام في المران الجماعي.

ومع توقف الدوري الإيطالي في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، سافر رونالدو إلى ماديرا ليقطن في بيته حتى يحين موعد عودة التدريبات والمباريات.

ولم يتحدد بعد موعد استئناف الدوري الإيطالي، لكن الأندية وافقت بالإجماع على رغبتها في استكمال الموسم الحالي من البطولة.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب بفارق نقطة عن لاتسيو.

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