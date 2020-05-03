أجويرو مشيدا بـ فان دايك: خطوتان منه تساويان 50 خطوة بالنسبة لي

أشاد سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي بفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، مشيرا إلى أنه طول اللاعب الهولندي يساعده في التغلب على منافسيه.

فيرجيل فان دايك النادي : ليفربول

وقال الأرجنتيني في حواره مع El Chiringuito:"كلنا نعلم أن فان دايك أحد أفضل المدافعين في العالم. قوي، طويل، لديه بنية رائعة. قوي جدا في مواجهة واحد لواحد، يلعب بجسمه، رجلاه طويلتان".

وأضاف أجويرو "يبدو ليس سريعا لكنه كذلك بسبب قدميه الطويلتين. خطوتان منه بمثابة 50 خطوة بالنسبة لي. ما أحبه هو الطريقة التي يدافع بها. لا يتوتر حين يراقب لاعبا، حذر جدا وصبور. وهذا يجعل المهمة صعبة على مهاجمين كثر".

وأتم "بالنسبة لي، أنا سريع جدا وأحب المراوغة، لذا أحتاج المدافع ليقترب مني. لكن إذا انتظر ستأتيه المساندة من زميل. إنه جيد جدا في ذلك".

ويعد فان دايك أحد أفضل مدافعي العالم إن لم يكن الأحسن، حصل في الموسم الماضي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنافس فان دايك بقوة مع ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية قبل أن يحسمها الأخير بفارق ضئيل.

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