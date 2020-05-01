تداعيات كورونا - إلغاء الدوري الغيني والأنجولي.. وحل جديد في غينيا

ما زالت تداعيات فيروس كورونا مستمرة في جميع دول العالم، ودول إفريقيا تلجأ للإلغاء.

قرر الاتحادان الأنجولي والغيني، إلغاء الدوريين الأنجولي والغيني للموسم الجاري 2019/2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأصدر الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، بيانا رسميا، أعلن فيه إلغاء الدوري الأنجولي للموسم الجاري بسبب فيروس كورونا، وعدم تحديد بطل، وكأنه لم يُلعب.

أما في غينيا، فلجأ الاتحاد الغيني لكرة القدم، لحل مبتكر لحسم موقف الدوري للموسم الجاري.

وقرر الاتحاد الغيني، إلغاء الموسم الجاري وعدم تحديد بطل للمسابقة، أو تحديد صاعدين وهابطين عن المسابقة.

في الوقت ذاته، قرر الاتحاد الغيني مشاركة الفرق الأربعة في جدول الترتيب قبل توقف المسابقة، في المسابقات القارية للموسم المقبل حسب ترتيبهم الأخير.

ترتيب الدوري الغيني قبل التوقف كان يشير لتصدر هورويا كوناكري للترتيب، ثم واكيريا في المركز الثاني، ويليهما كالوم ستار وأشانتي جي بي على الترتيب.

كانت كينيا قد أعلنت مساء أمس الخميس إلغاء الدوري الكيني أيضا للموسم الجاري، لتكون الدول الثلاث هي أول دول تعلن إلغاء المسابقات المحلية للموسم الجاري في إفريقيا.

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