في الجول يكشف - 6 ملاعب مقترحة لإقامة مباريات الدوري في حالة استئناف المسابقة

حدد اتحاد الكرة المصري 6 ملاعب مقترحة لإقامة مباريات الدوري في حالة استئناف المسابقة.

وكشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة لـFilGoal.com عن إرسال أسماء الـ 6 ملاعب لوزارة الرياضية ضمن الخطة التي أرسلتها اللجنة الخماسية للوزارة بخصوص استئناف المسابقة.

الملاعب الـ 6: استاد القاهرة - استاد الدفاع الجوي - استاد السلام - استاد المقاولون العرب - استاد المكس (الإسكندرية) - استاد الجيش (السويس).

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "راعينا في اختيار الملاعب، وجود أماكن إقامة للفرق بالقرب منها".

وأردف المصدر في تصريحاته مع FilGoal.com "لم نحصل على الموافقة حتى الآن على تلك الملاعب للعب المباريات عليها، في حالة استئناف المسابقة".

وأتم "من الوارد إقامة أكثر من مباراة على ملعب واحد في نفس اليوم".

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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