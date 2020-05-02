مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نتحدث عن إلغاء الدوري مع الوزير.. وجهزنا الرد على كاف

السبت، 02 مايو 2020 - 21:42

كتب : عاطف شادي

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

شدد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة عن عدم حديث اللجنة الخماسية خلال اجتماعها مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن احتمالية إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لم يحدث أي حديث على الإطلاق مع وزير الرياضة بخصوص إلغاء الدوري".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كل الحديث خلال الجلسة مع وزير الرياضة كان حول خطة استئناف الدوري".

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وتابع "مقترح عودة الدوري قُدم بالفعل لوزير الرياضة ويتضمن عودة الفرق للتدريبات بداية من شهر يونيو المقبل، على أن يعود الدوري مع بداية شهر يوليو".

وأكمل حديثه قائلا: "الخطة تتضمن استمرار الدوري لمدة شهرين ونصف".

وأردف "ولكن في النهاية القرار لا يخص فقط وزير الرياضة الذي أخبرنا بأن مجلس الوزراء المصري هو صاحب القرار".

وتابع "من المنتظر أن يعرض وزير الرياضة مقترح عودة الدوري، على رئاسة الوزراء خلال الفترة المقبلة، والتي بدورها ستتخذ القرار".

وكرر "لم نتحدث نهائيا عن إلغاء الدوري والكل متمسك باستئناف النشاط الكروي في مصر".

وتطرق المصدر للحديث عن الرد على خطاب الاتحاد الإفريقي (كاف) الخاص بمواعيد عودة النشاط الكروي.

الاتحاد الإفريقي خاطب الاتحاد المصري في وقت سابق للاستفسار عن مصير بطولة الدوري المصري. (طالع التفاصيل).

وكشف المصدر: "جهزنا بالفعل الرد على خطاب الاتحاد الإفريقي ونستعد لإرساله".

وأكمل حديثه قائلا: "أوضحنا لـ كاف بأن رغبتنا هي عودة الدوري، ولكننا طلبنا من الاتحاد الإفريقي إرسال المواعيد المقترحة بخصوص بطولاته".

وشرح "نرغب في معرفة المواعيد المقترحة من الاتحاد الإفريقي بخصوص مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكذلك الكونفدرالية، إلى جانب مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس مصر".

وأتم "سنرسل الرد يوم السبت وننتظر رد الاتحاد الإفريقي ومعرفة مواعيده المقترحة والتي بدورها ستساعدنا في خطة استئناف الدوري".

3 فرق مصرية في نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. مواجهات كانت من المنتظر أن تقام في بداية شهر مايو المقبل، قبل أن تتأجل لآجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

الأهلي ضد الوداد الرياضي المغربي، والزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغرب، في دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز ضد حوريا الغيني، ونهضة بركان المغربي ضد حسنية أغادير المغربي، في كأس الكونفدرالية.

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