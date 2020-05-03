قبل 3 أيام من اجتماع الحسم.. وزير الداخلية الألماني يعلن تأييده لعودة الدوري

الأحد، 03 مايو 2020 - 10:59

كتب : FilGoal

الدوري الألماني

أعلن هورست سيهوفر وزير الداخلية الألماني تأييده لفكرة عودة الدوري في مايو الجاري.

وتوقف البوندسليجا في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 160 ألف شخصا في ألمانيا.

ولكن سيهوفر قال في تصريحات نقلتها بيلد: "أجد أن الخطة المقدمة من رابطة الدوري الألماني مقبولة، وأؤيد استئناف البطولة في مايو".

أخبار متعلقة
مباراة لا نمل منها - إيطاليا ضد ألمانيا 2006.. "مواجهة حسمها الأذكى" فيرنر يغلق الباب أمام بايرن: أفضل الرحيل إلى خارج ألمانيا إلغاء دوري كرة اليد في ألمانيا

وتأتي تصريحات سيهوفر قبل 3 أيام من اجتماع حاسم لرابطة الدوري الألماني مع مسؤولين حكوميين لحسم الموعد النهائي لعودة البطولة، ورغم إصابة 3 من عناصر فريق كولن بالفيروس قبل يومين.

كريستيان سيفيرت رئيس رابطة الدوري الألماني صرح قبل حوالي أسبوع لشبكة "سكاي"، أن المسابقة ستنطلق مجددا يوم 9 مايو إذا حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة.

وعكفت الأندية الألمانية على التدرب خلال الأسابيع الماضية، مع حفاظ اللاعبين على مسافات مناسبة بينهم، وتقسيمهم على مجموعات.

وذكرت شبكة ESPN أن اجتماعا حكوميا في السادس من مايو سيشهد قرارا بشأن استئناف النشاط.

ويتبقى من البطولة التي يتصدرها بايرن ميونيخ بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند 9 جولات.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

اللجنة الخماسية تعرض خطة استئناف الدوري على وزير الرياضة

تصريح مفاجئ من باسم مرسي عن الأهلي

مصير بن يوسف مع الإسماعيلي

دليلك لعمل مقابلة تلفزيونية شيقة من أرض الملعب

اختفوا في ظروف غامضة - هيثم الفزاني

الدوري الألماني بوندسليجا كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: روما يسعى لضم سانشيز على سبيل الإعارة دقيقة | أوروبا
تقرير: رئيس الوزراء قد يعلن إنهاء الدوري الإيطالي يوم الأربعاء 31 دقيقة | أوروبا
قبل 3 أيام من اجتماع الحسم.. وزير الداخلية الألماني يعلن تأييده لعودة الدوري 45 دقيقة | أوروبا
رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد التونسي: حددنا مشروعان لعودة الدوري.. ولم تطرح الأندية فكرة إنهاء الموسم 11 ساعة | إفريقيا
بن ذكري: تعاقدي مع الزمالك مر على 3 مراحل.. وفلافيو وتريكة أصعب من واجهت 11 ساعة | الدوري المصري
وسام العابدي: الزمالك قادر على العودة لمنصات التتويج الإفريقية 11 ساعة | إفريقيا
اتحاد الكرة: كان هناك اقتراحا بتصميم شعار خاص للدوري والكأس 11 ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة: عودة الدوري من عدمها مرتبط بدراسة كافة الاحتمالات.. وفيفا يحسم مصير اللجنة الخماسية 12 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي 2 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 3 جدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وأتمنى لو أمكنني تغيير حدث توقيعي للزمالك 4 موزاييك: حكم بالسجن ضد حمدي النقاز
قد ينال إعجابك