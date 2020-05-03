قبل 3 أيام من اجتماع الحسم.. وزير الداخلية الألماني يعلن تأييده لعودة الدوري

أعلن هورست سيهوفر وزير الداخلية الألماني تأييده لفكرة عودة الدوري في مايو الجاري.

وتوقف البوندسليجا في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 160 ألف شخصا في ألمانيا.

ولكن سيهوفر قال في تصريحات نقلتها بيلد: "أجد أن الخطة المقدمة من رابطة الدوري الألماني مقبولة، وأؤيد استئناف البطولة في مايو".

وتأتي تصريحات سيهوفر قبل 3 أيام من اجتماع حاسم لرابطة الدوري الألماني مع مسؤولين حكوميين لحسم الموعد النهائي لعودة البطولة، ورغم إصابة 3 من عناصر فريق كولن بالفيروس قبل يومين.

كريستيان سيفيرت رئيس رابطة الدوري الألماني صرح قبل حوالي أسبوع لشبكة "سكاي"، أن المسابقة ستنطلق مجددا يوم 9 مايو إذا حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة.

وعكفت الأندية الألمانية على التدرب خلال الأسابيع الماضية، مع حفاظ اللاعبين على مسافات مناسبة بينهم، وتقسيمهم على مجموعات.

وذكرت شبكة ESPN أن اجتماعا حكوميا في السادس من مايو سيشهد قرارا بشأن استئناف النشاط.

ويتبقى من البطولة التي يتصدرها بايرن ميونيخ بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند 9 جولات.

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