تقرير: رئيس الوزراء قد يعلن إنهاء الدوري الإيطالي يوم الأربعاء

رغم عودة بعض فرق الدوري الإيطالي للتدريبات، أشار تقرير إلى أن هناك احتمالية لقيام رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي بإلغاء البطولة.

وقالت صحيفة لا ريبوبليكا إن كونتي قد يعلن في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء المقبل إلغاء البطولة، رغم تصويت أنديتها لاستكمالها.

إيطاليا هي ثالث أكثر دولة شهدت وفيات بسبب فيروس كورونا الذي أوقف النشاط منتصف مارس الماضي، حيث حصد أرواح أكثر من 28 ألف شخصا، وأصاب عددا يفوق الـ200 ألف.

وقد يماثل القرار الإيطالي المتوقع من قبل الصحافة، قرار هولندا التي ألغت الدوري دون تحديد بطل أو هابطين، أو قرار فرنسا التي منحت لقب البطولة لمتصدرها باريس سان جيرمان وهبوط ثلاثي القاع وقت توقف البطولة.

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي بـ63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو، قبل 12 جولة من انتهاء البطولة.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

اللجنة الخماسية تعرض خطة استئناف الدوري على وزير الرياضة

تصريح مفاجئ من باسم مرسي عن الأهلي

مصير بن يوسف مع الإسماعيلي

دليلك لعمل مقابلة تلفزيونية شيقة من أرض الملعب

اختفوا في ظروف غامضة - هيثم الفزاني