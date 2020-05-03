سانت إيتيان يرفض خوض نهائي كأس فرنسا بدون جمهور

يرفض رولاند روميير رئيس نادي سانت إيتيان خوض مباراة نهائي كأس فرنسا ضد باريس سان جيرمان بدون جمهور.

وقال رئيس نادي سانت إتيان في حديثه لصحيفة "ليكيب": "كأس فرنسا مناسبة رائعة ويوم للتواصل بين النادي والمشجعين، رأينا كيف كانت مباراة الفريق ضد نانت في الدوري كارثية بدون جمهور".

وتابع "لا يمكنني تخيل أننا نلعب مرة أخرى في مباراى نهائي بدون جماهيرنا، سانت إيتيان بلا مشجعين ليس سانت إيتيان".

ومن المقرر إقامة المباراة في شهر أغسطس المقبل، ويدرس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إقامة المباراة بدون جمهور.

وأنهى الاتحاد الفرنسي الدوري دون استكمال الجولات الـ 12 المتبقية وأعلن سان جيرمان بطلا وكذلك الأندية المتأهلة للمسابقات الأوربية وتحديد مقاعد الصعود والهبوط (طالع التفاصيل).

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