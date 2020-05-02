اللجنة الخماسية تعرض خطة استئناف الدوري على وزير الرياضة

السبت، 02 مايو 2020 - 19:24

كتب : بسام أبو بكر

الاتحاد المصري لكرة القدم

عرضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خطة استئناف النشاط الكروي على أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري.

وعقدت اللجنة الخماسية اجتماعا، اليوم السبت مع أشرف صبحي وزير الرياضة، لبحث خطة الاتحاد في حالة استئناف النشاط الرياضي

عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، نقل لوزير الرياضة استعداد اللجنة في حالة الاستقرار على عودة النشاط.

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من جانبه شدد أشرف صبحي على ان عودة النشاط الرياضي ستقرره الحكومة المصرية وفقا للمعطيات الراهنة، وفي ضوء المستجدات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

الوزير أوضح أيضا بأن "معطيات الواقع الحالي تشير لاستمرار صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالي".

ورغم ذلك، أثنى وزير الرياضة على "جهود اللجنة الخماسية في إعداد رؤية فنية كاملة حال استئناف الدوري، مؤكدا على التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد في هذا الشأن".

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الإجراءات والضوابط الخاصة بإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم القادم في إطار التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالي والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا.

كانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة قد أعلنت تجميد نشاط الدوري المصري حتى منتصف شهر مايو الجاري على الأقل، لتفادي انتشار فيروس كورونا في البلاد.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 49 قبل توقف المسابقة، فيما يحل المقاولون العرب ثانيا برصيد 33 نقطة، ثم بيراميدز برصيد 32 نقطة والزمالك رابعا برصيد 31 نقطة وبمباراتين أقل.

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