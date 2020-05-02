باسم مرسي: الأهلي الأحق بلقب الدوري إذا تم إلغاء المسابقة

السبت، 02 مايو 2020 - 17:48

كتب : FilGoal

باسم مرسي - الزمالك - إنبي

يرى باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي الحالي والزمالك السابق أن الأهلي هو الأحق بالفوز بلقب الدوري المصري إذا تم إلغاء المسابقة.

باسم مرسي

النادي : الإنتاج الحربي

الأهلي

وقال باسم مرسي عبر قناة أون تايم سبورتس1: "في حالة عدم استكمال الدوري بسبب كورونا وجهة نظري أن يتوج الأهلي باللقب".

وأضاف "هذا بسبب فارق النقاط الكبير مثل ليفربول في إنجلترا ولأنه أيضا حامل اللقب في الموسم الماضي".

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وتوقف الدوري المصري منذ أكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بعد مرور 18 جولة من المسابقة.

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