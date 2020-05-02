رئيس الإسماعيلي يعلنها: اتفقنا مع فخر الدين بن يوسف على تجديد عقده

السبت، 02 مايو 2020 - 18:08

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف

كشف إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي وصول إدارة ناديه لاتفاق مع التونسي فخر الدين بن يوسف من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وقال رئيس الإسماعيلي: "تحدثت هاتفيا مع فخر الدين بن يوسف الذي يتواجد في تونس حاليا، وأخبرته برغبتنا في تجديد تعاقده".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "فخر الدين بن يوسف وافق على تجديد عقده مع الإسماعيلي".

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وتابع "اتفقنا على تجديد التعاقد واتفقنا على عقد جلسة مع اللاعب عقب عودته إلى الإسماعيلية لاستكمال إجراءات التجديد بشكل رسمي".

وأكمل حديثه قائلا: "اللاعب لا يمانع على الإطلاق الاستمرار في الإسماعيلي، ونحن بدورنا نتمسك بوجوده معنا".

المهاجم التونسي صاحب الـ 28 عاما ينتهي عقده مع الإسماعيلي مع نهاية الموسم الجاري.

وانضم فخر الدين للدراويش في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير الماضي.

وشارك التونسي في 4 مباريات في الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.

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