رسميا – سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي.. وتحديد هوية الصاعدين والهابطين

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي رسميا مساء اليوم الخميس إلغاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا وتتويج باريس سان جيرمان باللقب.

وكان سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي بـ68 نقطة بفارق 12 نقطة كاملة عن ملاحقه مارسيليا قبل 10 جولات على نهاية المسابقة ولفريق العاصمة لقاء أقل كذلك.

وبذلك يتوج سان جيرمان للقب للمرة الثالثة على التوالي وللمرة التاسعة في تاريخه بشكل عام.

وبناء على ذلك القرار فإن سان جيرمان ومارسيليا وستاد رين سيتأهلون رسميا للموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

فيما يهبط من كل من تولوز وأميان أصحاب المركزين الـ20 والـ19 رسميا للدرجة الثانية.

أما صاحب المركز الـ18 نيم فيبدو أنه سيحافظ على مكانه بين الكبار ولن يهبط بالنظر لأنه لن تكون هناك مباراة ملحق مع صاحب المركز الثالث من الدرجة الثانية لتحديد من سيلعب في الدوري الموسم المقبل.

وفي الوقت ذاته فقد تأهل كل من لوريانت ولينس رسميا للدوري الفرنسي.

وتأهل كل من ليل وستاد ريمس ونيس للدوري الأوروبي الموسم المقبل كذلك، لكن يظل الموقف معلقا حال استكمال مسابقتي الكأس وكأس الرابطة.

وقال ديديه كويللوت المدير التنفيذي لرابطة الدوري الفرنسي في مؤتمر صحفي: "ربما يكون هناك احتجاجات لكن قراراتنا صلبة".

وأضاف "كنا نريد إكمال الموسم مثل الدوري الألماني والإسباني لكن قرارات الحكومة علينا احترامها".

ومنح الاتحاد الأوروبي الاتحادات الوطنية فرصة حتى الـ25 من شهر مايو المقبل لاتخاذ قراراتهم النهائية بشكل إكمال الدوري من عدمه.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

الاتحاد يتوج جور ماهيا بطلا ورابطة الأندية ترفض القرار

ليكيب: اعتماد باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

فيديو في الجول – قصة أدم حجاج جامع كرات الزمالك

حسين غنيم.. الشاهد على مئوية تريكة والذي منعته الإصابة من مزاملة صلاح

محمد ممدوح هاشم يتحدث عن سر ارتباط جماهير الزمالك باليد