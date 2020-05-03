رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد التونسي: حددنا مشروعان لعودة الدوري.. ولم تطرح الأندية فكرة إنهاء الموسم

كشف أمين موقو رئيس لجنة المسابقة بالاتحاد التونسي لكرة القدم عن موقف عودة الدوري التونسي.

ووضع الاتحاد التونسي بروتوكولا من 20 نقطة لعودة النشاط في انتظار الإذن الحكومي استعدادا لعودة المسابقات المحلية (طالع التفاصيل).

وقال موقو عن عودة المسابقات المحلية "لم نحصل على الضوء الأخضر حتى الآن، ونجهز مشروعان أحدهما لعودة النشاط في شهر مايو".

وتابع عبر مداخلته مع قناة أون تايم سبورتس 2 "والمشروع الآخر لو رفضت السلطات العودة في يونيو أو يوليو المقبل، فلدينا خطة بالعودة في شهر أغسطس لنكمل الجولات العشرة المتبقية ونبدأ بعدها الموسم الجديد مباشرة".

وأضاف "نسير يوما بعد يوم من أجل أن يكون الجميع جاهزا للمرحلة القادمة، نوصي بإنهاء الدوري وإذا وصلنا لشهر سبتمبر أو أكتوبر سنخوض الجولات العشرة المتبقية ومن ثم نبدأ الموسم الجديد".

وشدد "لن يكون هناك موسم أبيض في تونس، فترة استكال الموسم ستكون بين 6 أو 7 أسابيع".

وأوضح "ليس لدينا فرق تشارك في دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية، وذلك يسهل مهمة عودة الدوري ولن يكون هناك تداخل بين المشاركة المحلية والإفريقية إذا تأخرت عودة المسابقة".

وعن رغبة الأندية "ناديان من أصل 14 يفضلات العودة الدوري في شهر أغسطس، لكن لم تطرح الأندية فكرة إنهاء الموسم".

وأتم "في غضون أسبوعين سيكون لدينا الكلمة النهائية لموعد عودة الدوري التونسي".

ولعب من الدوري التونسي 16 جولة من أصل 26، ويتصدره الترجي بـ44 نقطة بفارق 10 نقاط عن الصفاقسي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

اللجنة الخماسية تعرض خطة استئناف الدوري على وزير الرياضة

تصريح مفاجئ من باسم مرسي عن الأهلي

مصير بن يوسف مع الإسماعيلي

دليلك لعمل مقابلة تلفزيونية شيقة من أرض الملعب

اختفوا في ظروف غامضة - هيثم الفزاني