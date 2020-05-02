الاتحاد التونسي يضع بروتوكولا من 20 نقطة لعودة النشاط في انتظار الإذن الحكومي

وضع الاتحاد التونسي لكرة القدم بروتوكولا من 20 نقطة لعودة النشاط الذي توقف منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد قد حدد في وقت سابق نهاية مايو الجاري كموعد مبدئي لعودة النشاط، وتمهيدا لذلك نشر بروتوكولا لذلك.

واشترط الاتحاد التونسي عودة التدريبات عن طريق المجموعات المصغرة بحد أقصى 6 لاعبين لمدة أسبوع، مع الاحتياج لعنصر فني وطبي واحد خلال تلك التدريبات.

كما اشترط الاتحاد تعقيم كل غرف الملابس وأي مكان مغلق يتم استغلاله مثل دكك الاحتياط والممرات.

وبعد أسبوع من التدريبات الفردية، يمكن العودة للتدريبات الجماعية في الأماكن المفتوحة فقط، دون حضور جماهيري بالنسبة للتدريبات أو المباريات.

وحدد الاتحاد التونسي 45 فردا فقط للتواجد خلال التدريبات الجماعية، مع قيامهم بالتحاليل والفحوصات الضرورية.

واقترح الاتحاد التونسي تجميع اللاعبين في فندق بتونس العاصمة قبل أسبوع أو أسبوعين من انطلاق المباريات، وحتى انتهاء الموسم.

ويتم التحليل لكل من يدخلون الفندق المخصص للفرق بشكل مستمر، بعيدا عن تحاليل عشوائية مستمرة خلال فترة الموسم.

ومنع الاتحاد التونسي أي تدريبات في أماكن مغلقة، مع التشديد على حضور 35 شخصا فقط من كل فريق للمباريات.

وقلص كذلك الاتحاد عدد جامعي الكرات إلى 6، مرتدين الأقنعة الواقية.

ويجبر الاتحاد طبيب كل فريق على إجراء فحوصات يومية على فريقه، وإرسال نتائجه يوميا للاتحاد، مع إجراء تحاليل في أي موعد تحدده وزارة الصحة التونسية التي سجل 998 حالة منذ بداية الجائحة.

وتلعب كل المباريات في "ملاعب تونس الكبرى" مثلما قال بيان الاتحاد التونسي، فيما تعهد بمساعدة الأندية على تكاليف الإقامة.

ولعب من الدوري التونسي 16 جولة من أصل 26، ويتصدره الترجي بـ44 نقطة بفارق 10 نقاط عن الصفاقسي.

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