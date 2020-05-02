دي بروين: مستقبلي مع سيتي؟ عامين من الغياب عن المسابقات الأوروبية سيكون فترة طويلة

السبت، 02 مايو 2020 - 19:59

كتب : FilGoal

دي بروين

ينتظر البلجيكي كيفين دي بروين حل أزمة إيقاف مانشستر سيتي عن المسابقات الأوروبية من أجل تحديد مستقبله.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وعُوقب مانشستر سيتي بالإيقاف لمدة عامين بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف مع غرامة قدرها 30 مليون يورو.

دي بروين قال لـ HLN البلجيكية: "أنا أنتظر، النادي أخبرنا أنه سيطعن في القرار وأنهم متأكدين بنسبة 100% أنهم على حق، وهذا سبب انتظاري ما سيحدث".

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وتابع "أثق في الفريق، عندما يصدر البيان سأراجع كل شيء، عامين من الغياب عن المسابقات الأوروبية سيكون فترة طويلة، إذا كانت عام واحد سوف أرى".

وردا على ارتباط مستقبل بيب جوارديولا في تدريب الفريق بمستقبله واصل "لقد قال بيب أنه سينتظر العام الأخير حتى من عقده، لكنني لا اعتمد في قراري على ما يفعله جوارديولا".

وأكمل "بالطبع تدربت مع مدربين أخرين وعندما يرحل بيب عليّ العمل مع مدرب آخر، لكنني لم أهتم بالأمر منذ فترة، هناك أشياء أكثر أهمية حاليا".

وعن إمكانية انتقاله لريال مدريد "في السنوات الأخيرة طلبت بعض الأندية ضمي، ولكنني سعيدا للغاية في مانشستر سيتي".

وأضاف "ألعب لواحد من أفضل الفريق في العالم، ألعب في الدوري الإنجليزي ومن وجهة نظري هو الدوري الأفضل وهناك تحد لأكون الأفضل".

وأتم "لم أسع للرحيل عن مانشستر سيتي طيلة الخمس سنوات الماضية، وكنت هادئا في فترات سوق الانتقالات السابقة، لم أُحدث أي مشكلة ودائما انتظر فرصتي".

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