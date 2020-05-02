هدف لا ينسى - أبو الدهب الـ"مارادوني" يمهد لسداسية الأهلي في الإسماعيلية

في هذا الهدف الرائع، تقمص البطل جميع الأدوار. المدافع، لاعب الوسط، والمهاجم، بدأ اللعبة من الألف إلى الياء ليسطر واحدا من أجمل الأهداف في الدوري المصري الممتاز.

كان معروفا محمود أبو الدهب بـ"المدفعجي"، لكن في هذا الهدف، تكتشف مهارته التي جعلته يراوغ لاعبا تلو آخر حتى يسجل في مرمى الدراويش.

هدف لا ينسى - الحلقة الثامنة

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15 فبراير 1997.. الإسماعيلي والأهلي

يتذكر أبو الدهب هدفه الرائع بالقول:"أعتبر هذا الهدف بمثابة واجهة لمسيرتي مع كرة القدم، كان فاتحة فوز عريض على منافس قوي وسط جماهير حاشدة وأجواء لا تتكرر كثيرا".

ويواصل في حديثه لـFilGoal.com "تبادلت الكرة مع هشام حنفي قبل أن أقرر التقدم، راوغت كل من قابلني، اندفاع لاعبي الإسماعيلي ترك مساحات واسعة في دفاعه. وصلت إلى مرمى (السيد) السويركي وقبل أن يغلق الزاوية سددت بسرعة لأسجل".

واستمر "المدرب (راينر) هولمان أبدى لي قلقه من التسديد بقوة خشية أن تضيع الفرصة، وبعد المباراة داعبني وليد صلاح الدين قائلا: جبت الجول ده ازاي. وقتها وصفه ميمي الشربيني ومحمود بكر بأنه هدف مارادوني، أمر جعلني أشعر بالفخر".

وأضاف "بعد المباراة تلقيت إشادة من كابتن محمود الخطيب، آنذاك كان يعمل في الجهاز الفني للمنتخب مع كابتن فاروق جعفر، وانضممت لمعسكر المنتخب في الكويت".

كانت الهجمة إسماعلاوية والكرة بحوزة مجدي الصياد، قبل أن يستحوذ أبو الدهب على الكرة ويشق طريقه ليسجل هدفا كان الأول في سداسية لا تنسى للأهلي في الإسماعيلية.

أحرز بعد ذلك مشير حنفي وأحمد فيليكس وسمير كمونة ووليد صلاح الدين وهشام حنفي، ليفوز الأهلي 6-صفر في الجولة 18 للدوري.

هدف آخر سجله أبو الدهب يتذكره جيدا لكنه ليس موجودا على الإنترنت لتستطيع مشاهدته، يرويه بالقول:"هدف آخر أعتز به بشدة كان أمام تنزانيا، كنا نواجهها في تصفيات كأس إفريقيا 1996 ولابد من الفوز. حصلنا على ركلة حرة وتوقع الجميع أن أمرر الكرة، لكني توكلت على الله وسددت لتصطدم الكرة بالعارضة ثم تدخل المرمى".

وأتم "وليد صلاح الدين كان معي في المباراة وقال لي: مستحيل الكورة كانت تدخل، توقعت انها تخبط وترد عشان اكملها".

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