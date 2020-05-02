وزارة الرياضة تنفي قرار عودة النشاط نهاية شهر رمضان

نفي محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة اتخاذ قرار بعودة الأنشطة الرياضية والاجتماعية نهاية شهر رمضان .

وانتشر تقرير على إجراء دراسة من قبل الوزارة لإعادة النشاط الرياضي في الأندية ومراكز الشباب بنهاية شهر رمضان الجاري.

وقال فوزي لـ FilGoal.com: " كل ما تم تداوله في هذا الصدد غير صحيح بالمرة".

وتابع "نطالب بتحري الدقة فيما ينقل عن وزارة الشباب والرياضة".

وأوضح "وزارة الشباب والرياضة ملتزمة بالأجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وتطالب بها الحكومة ورئاسة الوزراء".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، إيقاف النشاط الكروي حتى منتصف شهر مايو الجاري على الأقل، لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة المصري لـ FilGoal.com في وقت سابق عن وصول خطاب من نظيره الإفريقي (كاف) بشأن مواعيد عودة النشاط الكروي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "كاف خاطب الاتحادات الأهلية ليستفسر عن خطط عودة النشاط في كل منها".

وأردف "خطوة كاف تأتي لكي يستطيع هو بدوره تحديد مواعيد مباريات بطولتي الأندية، ومواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا وكأس العالم، بناء عليها".

وأكد "علينا إرسال رد لكاف في هذا الأمر بخطتنا خلال الأسبوع الأول من شهر مايو".

ويشارك الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يقابلا الوداد والرجاء المغربيين على الترتيب، أما بيراميدز فيواجه هوريا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، البطولتين اللتين تم تأجيلهما بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المصدر: "خاطبنا وزارة الرياضة بخطة لعودة النشاط محددة بالموعد والتاريخ، وننتظر ردها".

وأتم "ننتظر رد الدولة في هذا الأمر".

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