أجانب منسيون – حوار في الجول.. دي كاستال: من الصعب أن تكون مدرب شيكابالا

اشتهر السويسري ميشيل دي كاستال بالهدوء في ردود أفعاله وتصريحاته، وربما هذا ما ساعده على عبور واحد من أسوأ مواسم الزمالك في تاريخه.

يقدم لكم FilGoal.com جزءا جديدا من سلسلة "أجانب منسيون"، بعدما حاورنا في رمضان الماضي العديد من أبرز اللاعبين الأجانب الذين احترفوا في الدوري المصري، ونحاور في رمضان هذا العام عددا من المدربين الأجانب الذين عملوا في مصر.

وتولى دي كاستال قيادة الزمالك في يناير 2009 بعد بداية سيئة جدا للموسم مع راينر هولمان واستمرت مع الراحل أحمد رفعت وأحمد رمزي، وشهدت توديع الفريق الأبيض للكأس بسبب الهزيمة الشهيرة من بني عبيد وتواجد الفريق ضمن مراكز الهبوط.

وتماسك الزمالك مع دي كاستال رغم النتائج السلبية في بداية مهمته ومنح الفرصة للاعبين شباب مثل حازم إمام وأحمد الميرغني وصبري رحيل والراحل علاء علي ليكونوا ضمن التشكيل الأساسي، وأنهى الدوري في المركز السادس ليكون واحدا من أسوأ موسمين للنادي الأبيض في تاريخه.

ورحل المدرب السويسري بعد 3 مباريات فقط من بداية موسم 2009-2010 بعدما جمع 4 نقاط فقط ليعود هنري ميشيل لقيادة الفريق الأبيض.

ويسترجع FilGoal.com مع دي كاستال ذكرياته في الدوري المصري، أسباب تراجع نتائج الزمالك في موسمه الثاني وعلاقته بنجوم الفريق.

بالعودة إلى 2009، كيف تعاقد الزمالك معك؟

وصلني عرض عن طريق وكيل أعمال تونسي فور رحيلي عن النجم الساحلي، ووافقت عليه.

لماذا قبلت العرض رغم كل المشاكل التي كانت في الزمالك وقتها؟

الزمالك كان يسير بشكل سيء جدا وكان تحديا حقيقيا بالنسبة لي أن أعيد هذا النادي المرموق لمكانته التي يستحقها، وأيضا بعد الاتصال الممتاز الذي كان لي مع الدكتور محمد عامر رئيس النادي في ذلك الوقت.

كيف تعاملت مع الضغوط بسبب النتائج السيئة في البداية؟

كان الأمر صعبا ولابد من الاختيار، واخترت الشباب الموهوبين الذين كانوا يبذلون كل ما لديهم.

وكيف وجدت مواهب الزمالك؟

كنا نمتلك فريقا شابا يتمتع بإمكانات كبيرة، استجابوا لنصائحي واستمعوا لرؤيتي وكان لديهم قدرة كبيرة على التطور.

أصبحت النتائج أفضل وتعادل الزمالك مع الأهلي 0-0، لماذا رحلت بسرعة بعد بداية الموسم الثاني؟

أتذكر أننا نجحنا في تطوير الفريق وتقديم كرة قدم رائعة وحظينا على الثقة، والتعادل مع الأهلي أسعدنا وأشعرنا بالراحة.

ولكنني غادرت في بداية الموسم الثاني لأن الرئيس الجديد أراد تعيين "مدربه".

كم كان ميدو محترفا مع الزمالك، وهل حاول التدخل في عملك كما ذكرت بعض التقارير وقتها؟

لم يكن ميدو جاهزا بدنيا عند عودته إلى الزمالك، لكن اندماجه سار بشكل جيد للغاية ولم يكن لدي أي مشاكل معه.

وماذا كانت مشكلة جونيور أجوجو؟

لسوء الحظ لا يمكننا الحديث عن أجوجو الآن، أتمنى أن يرقد في سلام.

ذهبت إلى الوداد بعد الزمالك ووصلت لنهائي دوري الأبطال وحققت نتائج جيدة ضد الأهلي، فما الفرق؟

الفرق هو أننا بدأنا البطولة بشكل رائع وهذا ساعدنا على التقدم والوصول بعيدا، وفي رأيي كان يجب أن نفوز في المباراة النهائية ونرفع كأس دوري الأبطال.

ما الفارق بين اللاعبين المصريين واللاعبين في الدول التي عملت فيها؟

كل شخص له مميزاته وعيوبه، لكنني وجدت اللاعبين المصريين أقوياء جدا على المستوى الخططي ويتمتعون بالسرعة.

من أفضل مدرب لعبت ضده في مصر؟

مانويل جوزيه.

وأي مباراة كانت الأفضل لك في مصر؟

ربما الدربي ضد الأهلي.

ومن أفضل لاعب عملت معه في مصر؟

شيكابالا الذي كان لاعبا موهوبا لكن من الصعب أن تكون مدربه.

وأتذكر أحمد الميرغني وشريف أشرف، كانا موهوبين.

هل لازلت تتابع الدوري المصري؟

النتائج فقط، وليس المباريات.

في رأيك، لماذا لا يوجد الكثير من المدربين السويسريين في الدوري المصري؟

لأن المدربين السويسريين لا يعملون كثيرا في الخارج، لكن الآن الوضع تغير كثيرا.

تعاقد الزمالك مع سويسري آخر هو كريستيان جروس في الموسم الماضي، هل تحدثت معه عن الزمالك وتجربته؟

لا، لم تتح لي الفرصة لمقابلته لكنني أعرف جروس جيدا وهو مدرب ممتاز وكان دائما يحقق نتائج جيدة أينما ذهب.

أخيرا، ما رأيك في السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي؟

فايلر أيضا مدرب ممتاز في رأيي.

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