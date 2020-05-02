رئيس الإسماعيلي: نطالب بإلغاء الدوري.. يوجد ما هو أهم من الكرة

طالب إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بإلغاء مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال رئيس الإسماعيلي: "يوجد ما يقرب من 15 فريقا حسموا موقفهم بخصوص الدوري وطالبوا بإلغاء المسابقة والتفكير بالمنطق فيما يتعلق بالموسم الجديد وأرسلوا خطاباتهم لوزير الشباب والرياضة بذلك".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "فرنسا قررت إلغاء الدوري، وكذلك بعض الدول الأخرى وذلك تحت شعار الصحة الأهم، وهو نفس موقفنا".

وأوضح "نطالب بإلغاء مسابقة الدوري. نحن نخشى على أبنائنا وعلى صحتهم وهذا هو الأهم".

وتابع "من الصعب أن تعود المسابقة في الموعد الذي قيل سابقا. هذا لا يتناسب على الإطلاق مع الأندية واللاعبين الذين غابوا عن الكرة لمدة 50 يوما وبالتالي يحتاجون لفترة إعداد لا تقل عن 6 أسابيع على الأقل لاستعادة قدراتهم البدنية والفنية".

وأكمل حديثه قائلا: "هناك مشكلة لم يتطرق لها أي من مسؤولي اتحاد الكرة حتى الآن، وهي مصير اللاعبين الأجانب في ظل توقف حركة الطيران من وإلى مصر، وهو ما يؤثر سلبا على الأندية في حال اتخاذ أي قرار بعودة المسابقة".

وأردف "حتى في حالة وصول اللاعبين الأجانب، فهم سيدخلون الحجر الصحي لمدة 15 يوما وهو ما يحتاج بعده إلى فترة زمنية أطول لكى يستعيد هؤلاء اللاعبين قدراتهم الفنية والبدنية. اللاعبون بشر وليسوا آلات".

ووجه إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي الدعوة لـ أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لعقد جلسة فى حضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والشركة الراعية وأندية الدوري، وذلك لبحث الأمر بالنسبة لمسابقة الدوري و"توضيح الأمور على أرض الواقع".

وأتم "اتحاد الكرة لم يعيروا أي اهتمام وكل ما يعنيهم أن يستكملوا المسابقة بأى شكل".

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

قبل توقف المسابقة، جمع الإسماعيلي 22 نقطة في المركز التاسع.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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