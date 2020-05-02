حارس كندا للسيدات: حمل ابنتي أفضل من أي مباراة في كأس العالم

"عندما حملت ابنتي مجددا كان هذا أفضل من أي مباراة في كأس العالم أو الأولمبياد".

كارينا ليبلانك حارس منتخب كندا للسيدات تحدثت عن مشاعرها التي اختبرتها بعدما ابتعدت عن ابنتها المولودة حديثا لمدة أسبوعين بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

اللاعبة الدولية السابقة البالغة 40 عاما دخلت المستشفى بعد أسبوع واحد من ولادة ابنتها "باريس" بسبب مشاكل في التنفس وأخبرها الأطباء أنها بحاجة لعزل نفسها خوفا من إصابة ابنتها بـ فيروس كورونا.

وقالت كارينا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لم أتمكن من رؤية طفلتي وأمسكها ولمس أي شيء لمدة أسبوعين آخرين وكان هذا أصعب جزء بالنسبة لي لأنني ولدتها للتو وكل ما أردت القيام به هو حملها".

وقضت كارينا أياما في المستشفى بعد تشخيص حالتها بوجود سوائل على الرئة وارتفاع ضغط الدم.

وواصلت "كانت الرحلة إلى المستشفى صعبة حيث كانت باريس تمسك بإصبعي كما يفعل الأطفال، وكل الحقائق تتسابق في ذهني، كنت أنظر إليها وأفكر هل هذا كل شيء؟".

وكانت تنظر ليبلانك لابنتها عبر الزجاج 40 مرة في اليوم للتخلص من الوحدة في ذلك الوقت، كما تواصلت مع زميلتها السابقين عبر الفيديو.

وتابعت عن موقف طريف "أحد اللاعبين دخل في المحادثة متأخرا ووقال انتظروا، أين الطفل؟ وانتهى الأمر بنا جميعا نضحك".

وواصلت "بصفتنا رياضيين، نعلم أن أسوأ شيء هو خوض مباراة سيئة، أو حارس مرمى تسبب في هدف، لكن أحد الأشياء التي توصلت إلى إدراكها أنها مجرد لعبة وهذه هي الحياة والموت".

وأتمت "بمجرد أن تلد طفلا، فإنك تقع في الحب بطريقة لم تكن تعلم بوجودها من قبل".

واعتزلت ليبلانك عام 2015 بعدما خاضت 110 مباراة مع منتهب بلادها خلال 18 عاما.

وشاركت في 5 مسابقات لكأس العالم وأولمبياد 2008 و2018.

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