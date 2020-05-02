الأول في إيطاليا.. ساسولو يعلن العودة للتدريبات بعدة شروط صارمة

أصبح نادي ساسولو الإيطالي هو أول فريق يعلن موعد عودته للتدريبات مجددا في إيطاليا.

وأعلن نادي ساسولو، عودة الفريق إلى التدريبات بداية من يوم الإثنين المقبل، والموافق 4 مايو الجاري.

وسيعود الفريق للتدريبات بشكل منفرد، وباستخدام ثلاثة ملاعب، وبتوفير كل اشتراطات التباعد الاجتماعي.

وسيصرح للاعبين دخول أرضية الملاعب فقط، في حين ممنوع دخول غرف الملابس أو صالات الجيمانيزيوم أو المكاتب.

وستكوت التدريبات على النحو التالي حسب بيان ساسولو.

-كل 6 لاعبين يتدروبون لمدة ساعة بالتناول. اللاعبون الستة يقسمون على الملاعب الثلاثة.

-كل ملعب يحتوي على لاعبين فقط. وكل لاعب يتدرب في نصف ملعب دون دخوله لنصف الملعب الآخر.

-وستكون التدريبات في حضور إشراف طبي فقط، وفي عدم وجود الجهاز الفني بالكامل.

-وشدد البيان على أن الدخول بالسيارات إلى مقر التدريبات سيكون مسموحا لمن سبق ذكرهم في البيان فقط.

كانت أندية إيطاليا بالإجماع قد وافقت على عودة النشاط الكروي للمسابقات الإيطالية خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررا من انتشار فيروس كورونا في أوروبا بعد وفاة 28،236 شخصا.

يأتي ذلك الإذن رغم قرار الحكومة الإيطالية برفض استئناف أي رياضة سوى الرياضات الفردية.

وتتوقف بطولة الدوري الإيطالي منذ مباراة ساسولو وبريشيا يوم 9 مارس الماضي في الجولة الـ27 من المسابقة.

يوفنتوس كان يتصدر بطولة الدوري برصيد 63 نقطة قبل التوقف، وبفارق نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، ومن بعدهما يأتي إنتر ميلان برصيد 54 نقطة، لكن بمباراة أقل.

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