توتي: لنكن واضحين.. صلاح لم يترك روما

قال فرانشيسكو توتي أيقونة روما إن محمد صلاح زميله السابق لم يتخل عن النادي، وإنما الوضع الاقتصادي للفريق العاصمي جعله مضطرا لبيع النجم المصري.

محمد صلاح النادي : ليفربول روما

وصرح توتي في حوار مع المذيع الإيطالي باولو بونيليس عبر بث حي في إنستجرام "صلاح لم يتركنا".

وواصل "في ذلك الوقت، النادي كان في أزمة حقيقية. لم يكن قرار صلاح بالرحيل، لنكن واضحين بشأن ذلك".

في صيف 2017 كان صلاح أغلى لاعب إفريقي وعربي في التاريخ حين قرر روما التخلي عنه لصالح ليفربول مقابل 42 مليون يورو.

تألق صلاح (27 عاما) على مدار موسمين مع فريق الذئاب قبل أن يسطر تاريخا لا يمحى في ليفربول.

ولعب صلاح بجوار توتي لمدة عامين حتى قرر الأخير تعليق حذائه بنهاية موسم 2016-2017.

وبات صلاح في ليفربول ضمن نخبة لاعبي العالم، احتل المركز الخامس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

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