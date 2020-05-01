الاتحاد التونسي لكرة القدم يدافع عن النقاز ويطلب "الإفراج عنه"

الجمعة، 01 مايو 2020 - 12:48

كتب : FilGoal

اتحاد طنجة - الزمالك

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عبر حسابه في فيسبوك تكليف أعضاء بالدفاع عن اللاعب حمدي النقاز بعد صدور حكم بالسجن ضده.

وأشار الاتحاد عبر منشور فيسبوك إلى أنه سينسق مع محامي النقاز البالغ عمره 27 عاما لطلب "الإفراج عن اللاعب".

وقالت إذاعة موزاييك التونسية إن الحكم بسجن النقاز 4 أشهر وتغريمه 100 دينار تونسي جاء بعد تعرضه بقول غير لائق لموظف عمومي استوقفه أثناء قيادة سيارته خلال حظر التجوال. (التفاصيل)

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ورحل النقاز، الذي شارك في 22 مباراة دولية مع نسور قرطاج، عن الزمالك في فبراير الماضي وانضم إلى نادي سودوفا الليتواني.

وحصل النقاز على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتغريم الزمالك مليون و300 ألف دولار بعدما شكا الأخير بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

ولعب النقاز في الزمالك من يناير 2018 وتوج مع الفريق بالكونفدرالية مرة وبكأس مصر مرتين.

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حمدي النقاز
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