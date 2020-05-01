أمير مرتضى: رفضت الظهور في برنامج مقالب رامز.. لا أسمح بإهانتي

الجمعة، 01 مايو 2020 - 01:47

كتب : FilGoal

أمير مرتضى - رامز جلال

شن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم في الزمالك، هجوما عنيفا على برنامج "رامز مجنون رسمي"، وكشف عن تلقيه عرض بالظهور فيه.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن خصم نصف مليون جنيه من أي لاعب يظهر في البرنامج، وصرح أن ما حدث مع علي معلول "شروع في القتل".

وصرّح أمير مرتضى بدوره عبر أون تايم سبورتس 2: "لم أعط الإذن لـ طارق حامد وبنشرقي بالظهور في برنامج رامز، وستطبَق عليهم العقوبة".

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وكشف: "تواصلوا معي من برنامج رامز وأخبروني أنه مقلب وبرغبتهم في ظهوري معهم، لكني رفضت طبعا، ليس مسليا أو ممتعا أن تُربَط في كرسي وتفضل تقول (والنبي نزلني)، إنها إهانة كبيرة".

وأتم: "لو المقلب كان اتعمل فيا من غير ما يقولولي كنت هابوّظ الحلقة وهعمل مشكلة كبيرة، وهاخد الفلوس أحطها في عمل خيري، وأخرج أحرق البرنامج وأقول التفاصيل".

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